Acosta bevestigt favorietenrol in Moto2 met winst in GP Portugal

Het was in zijn Moto2-carrière een zeldzaamheid, maar Bo Bendsneyder kwam sterk uit de startblokken in de Grand Prix van Portugal. De coureur won drie plekken bij de start en kwam in een trio terecht met Darryn Binder en Tony Arbolino. Lang kon de Rotterdammer niet genieten van zijn goede start, al aan het begin van de tweede ronde ging hij hard onderuit in de eerste bocht. Bendsneyder maakte veel misbaar en uit de herhaling bleek dat de crash veroorzaakt werd door contact met Alonso Lopez, die de macht over het stuur kwijt was en Bendsneyder simpelweg als stootkussen gebruikte. Lopez kreeg een long lap-penalty voor het veroorzaken van de crash. Landgenoot Zonta van den Goorbergh kwam niet goed weg vanaf de achttiende startplek, hij kwam na de eerste ronde als 21ste door.

Vooraan was Pedro Acosta heer en meester. Hij nam de leiding in de wedstrijd over van polesitter Filip Salac en probeerde een ontsnapping te realiseren. Aron Canet en Celestino Vietti staken daar een stokje voor. Die laatste moest echter tweemaal door de long lap nadat hij eerder in het weekend een straf had gekregen. Manuel Gonzalez nam daardoor de derde plek over. Het veranderde niets aan het voornemen van Acosta om weg te rijden van zijn achtervolgers. Canet zat op het elastiek, maar slaagde erin zijn karretje aan te haken bij de uitgesproken titelfavoriet in Moto2. Zij waren met z’n tweeën weg om uit te maken wie met de winst aan de haal zou gaan. Het groepje daarachter werd aangevoerd door Marc VDS-piloot Tony Arbolino. De Italiaan had onder meer Gonzalez, Albert Arenas en Salac in zijn spoor.

Opgave Van den Goorbergh

Alonso Lopez moest zijn long lap-penalty na het incident met Bendsneyder inlossen en haalde het eind van de wedstrijd niet. Hij crashte. Ook voormalig MotoGP-coureur Darryn Binder vond zijn Waterloo vroegtijdig nadat hij aanvankelijk nog aardig meedeed in de top-tien van de wedstrijd. Binder kon zijn weg vervolgen, maar deed dat op forse achterstand. Van den Goorbergh moest intussen ook de witte vlag hijsen. De jongeling uit Breda werd in de week naar de Portugese Grand Prix geteisterd door ziekte en was nog niet weer op sterkte. Hij was na veertien ronden helemaal leeg en bracht zijn motor in de pits.

Vooraan had Acosta het elastiek naar achtervolger Canet doorgeknipt en hij sloeg in de laatste twee ronden zijn slag. Acosta begon met een seconde voorsprong aan de laatste ronde en liet geen twijfel bestaan over zijn favorietenrol. De Ajo KTM-rijder pakte de overwinning in Portugal. Canet moest genoegen nemen met de tweede plek terwijl Arbolino zich niet liet vangen door de achtervolgers in de strijd om P3. Hij mocht mee naar het podium.

De vierde plek was voor polesitter Salac voor Gonzalez en Jake Dixon. Sam Lowes begon het seizoen op de zevende plek voor Arenas en Jeremy Alcoba. De Spanjaard werd nog een plekje teruggezet na het overschrijden van de circuitlimieten. Somkiat Chantra werd daardoor negende, Alcoba werd als tiende geklasseerd.

Van de coureurs uit de lage landen was Barry Baltus de enige coureur aan de finish. Hij werd twaalfde en pakte de eerste WK-punten voor Fieten Olie Racing GP.

Volgend weekend is de Grand Prix van Argentinië.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Portugal