Onbedreigde Moto2-zege Vietti in Oostenrijk, Nederlanders puntloos

Na de spectaculaire Moto3-race mochten de rijders in de Moto2 zich melden op de startgrid van de Red Bull Ring voor hun Grand Prix van Oostenrijk. Celestino Vietti, de winnaar van vorig jaar, verzekerde zich in de kwalificatie van pole-position, voor Arón Canet en kampioenschapsleider Sergio García. Zonta van den Goorbergh mocht vanaf de vijftiende plek aan de race beginnen, met Bo Bendsneyder op de twintigste positie. Absent op de grid was Ai Ogura, die zaterdagochtend zijn eerste crash van het jaar meemaakte en daarbij zodanig geblesseerd raakte dat hij niet van start kon gaan in de race over 23 ronden.

De start van de Moto2-race verliep voor de Nederlandse deelnemers niet zoals gehoopt. Van den Goorbergh wist geen progressie te boeken en viel in de openingsronde terug naar de 21ste positie, terwijl landgenoot Bendsneyder na de eerste ronde slechts als 27ste door kwam. Vooraan greep Canet de leiding bij de start, voor Vietti en García. Vietti heroverde de leiding al vroeg in de race, terwijl Alonso López aan een opmars begon die hem in de negende bocht al op de derde positie bracht. De Spanjaard zou in de derde ronde ook langs Canet gaan om de tweede plek voor zich op te eisen. Alex Escrig en Mario Aji keken op dat moment al toe na een crash in de openingsronde.

Titelkandidaat Fermín Aldeguer was intussen bezig aan een moeizame race. De Speed Up-rijder stelde het hele weekend al teleur, maar wist in de eerste ronden op te klimmen naar de twaalfde positie. Daarna ging het echter bergafwaarts voor Aldeguer, die in de vijfde ronde al terugviel naar de zestiende positie en zodoende buiten de punten dreigde te eindigen. Vooraan nam Vietti langzaam maar zeker afstand van zijn achtervolgers, waardoor hij een gaatje van zo'n anderhalve seconde opbouwde. De Italiaan van KTM Ajo schakelde op dat moment echter verkeerd, waardoor hij zijn gehele voorsprong in een klap verloor.

Foutje brengt Vietti niet van zijn stuk

Meteen na dat momentje wist Vietti zijn voorsprong echter weer uit te breiden, waarbij hij overigens werd geholpen door de onderlinge strijd tussen López en Canet om de tweede positie. De inhaalacties in de vijftiende ronde brachten het verschil met de leider weer boven een seconde. Tegelijkertijd slaagde Jake Dixon - die eerder in de race García al was gepasseerd - erin om het gat naar de top-drie dicht te rijden. Diezelfde García raakte in deze fase van de race in de problemen met de track limits. Na een waarschuwing volgde in de negentiende ronde een long lap-straf, die hij in de twintigste ronde inloste. Het kostte de WK-leider veel, want hij viel van de zesde positie terug naar P13.

Vietti trok zich weinig aan van de gebeurtenissen achter hem, want hij breidde zijn voorsprong steeds verder uit om voor het tweede jaar op rij te winnen op de Red Bull Ring. López hield ondanks grote druk stand op de tweede plek, terwijl Dixon in de slotfase langs Canet ging om de laatste podiumplek op te eisen. Achter de Fantic-rijder eindigde Tony Arbolino in niemandsland op de vijfde positie, gevolgd door een grote groep onder aanvoering van Marcos Ramírez. Darryn Binder volgde op de zevende plek, voor Somkiat Chantra, Joe Roberts, Filip Salac, Deniz Öncü en Izan Guevara. Manuel González knokte zich nog naar P13 door García te passeren. De MT Helmets - MSI-rijder pakte zodoende slechts twee puntjes in Oostenrijk. Senna Agius stelde het laatste punt veilig. Van den Goorbergh kwam als achttiende over de finish, twee plekken voor Aldeguer en vier plekken voor Bendsneyder.

Het Moto2-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Aragón op MotorLand Aragón.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Oostenrijk