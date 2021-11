Officieel: RW Racing ruilt NTS in voor Kalex-frames in 2022

Motorsport.com kon vorige maand al melden dat RW Racing GP de belangrijkste kandidaat was om de vrijgekomen machines van Petronas Sprinta Racing over te nemen. Dat team houdt na dit seizoen op te bestaan. RW Racing heeft de switch gemaakt na een samenwerking van vier seizoenen met de Japanse fabrikant NTS. “Het is inmiddels bekend dat we overstappen naar Kalex”, aldus Janssen in gesprek met MotoGP.com. “We hebben dit project nu vier jaar gerund, we zijn goed gesteund door de mensen [van NTS] in Japan. We weten allemaal wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is met het coronavirus, dat heeft ook invloed gehad op het werk in Japan en helaas hebben we moeten besluiten om het project voor nu stil te leggen. Het betekent dat we voor de komende jaren een oplossing moesten vinden.”

Door het coronavirus werd de ontwikkeling van de Moto2-frames bevroren. Daardoor kon RW Racing nooit gebruikmaken van de updates die door de Japanse constructeur beschikbaar gesteld waren. Nu NTS besloten heeft om de ontwikkeling op eigen initiatief stil te leggen, heeft het Nederlandse team besloten om verder te kijken. “Wanneer je vier jaar samenwerkt kun je de deur niet zomaar dicht doen. Als team hebben we de verplichting naar rijders om competitief materiaal te leveren, dat is ons werk. Een competitieve motor is ook eentje die constant ontwikkeld wordt en dat kunnen ze bij NTS niet voor ons doen. Ik weet niet of dit in 2023 of 2024 weer gaat gebeuren, daar is het nog te vroeg voor.”

Zaterdag werd bekend dat het Aspar Team volgend seizoen ook machines van Kalex gaat gebruiken. Daarmee zijn er in de Moto2 nog drie constructeurs over. Eén team rijdt met materiaal van Boscoscuro, een ander team rijdt met de SpeedUp-frames. De rest van de grid krijgt machines geleverd van het Duitse Kalex, dat sinds jaar en dag de toonaangevende constructeur is op het tweede niveau van de Grand Prix-paddock.