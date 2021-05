Vanwege de coronacrisis werd besloten om de ontwikkeling van de Moto2-machines te bevriezen voor 2020 en 2021. Dit was een behoorlijke tegenslag voor NTS, dat tijdens de Grand Prix van Qatar in 2020 nog met de 2019-versie in actie kwam om aan het begin van het Europese seizoen een nieuwe fiets te introduceren. Dit ging vanwege corona niet door, waardoor de ontwikkeling effectief helemaal stilgelegd werd. Naast MV Agusta werd ook NTS RW Racing, het oude team van Bo Bendsneyder, hierdoor getroffen. RW Racing-teammanager Jarno Janssen noemde dergelijke ontwikkeling vorig jaar 'essentieel om winst te boeken'. Het team scoorde dit jaar nog geen punten.

De Grand Prix Commission erkent dat de ontwikkelingsstop ‘een duidelijke impact’ gehad heeft op de beide fabrikanten en heeft nu besloten om de volgende concessies uit te delen. Het gaat niet om een volledige vrijbrief om de ontwikkeling weer op te starten, maar in eerste instantie om twee onderdelen. “NTS krijgt toestemming om het voorspatbord en de kuip dat voor 2020 bedoeld was te gebruiken. MV Agusta heeft toestemming om het voorspatbord, de kuip, het zitje en de achterbrug van 2020 te gebruiken.”

Daarnaast zijn alle Moto2-constructeurs overeengekomen om twee extra privétestdagen toe te voegen aan het programma. Voorwaarde is dat deze tests niet uitgevoerd moeten worden door de vaste rijders.

Kostenbesparingen in 2022

Met ingang van 2022 worden bepaalde onderdelen per homologatie vastgelegd om kosten te besparen. Zo moet aan het begin van het seizoen vier specifieke onderdelen aangeboden worden ter goedkeuring. Het gaat daarbij om het frame, de achterbrug, de fairing en het voorspatbord. Wel voegt de Grand Prix Commission toe dat er één update geïntroduceerd mag worden. Ook de huidige ontwerpen voor 2021 mogen gebruikt worden als aanvulling op wat men in 2022 introduceert.

Ook volgend jaar zijn de concessies weer van toepassing in Moto2. “Elke constructeur die in de afgelopen twee seizoenen geen podium gescoord heeft, krijgt de beschikking over de volgende concessie. Ze krijgen toestemming om een eenmalige upgrade van het voorspatbord, de fairing of het frame en de swingarm te doen.” Tegelijkertijd mag er meer getest worden met coureurs die niet gecontracteerd zijn door de teams.

