Marini zegeviert in thuisrace en loopt verder uit in WK-stand

Niet de snelste man in de kwalificatie begon vanaf pole-position aan de race in Misano. Sam Lowes trainde zaterdag pole, maar hij had nog een straf staan na het veroorzaken van een crash in Oostenrijk en moest vanuit de pitstraat starten. Remy Gardner was naar aanleiding daarvan de polesitter, maar de Australiër beleefde zondagochtend een zware crash in de warm-up. Hij kon daardoor ook niet racen, MotoGP-artsen verklaarden hem 'unfit' voor de race nadat er breuken geconstateerd werden in zijn linkervoet en hand. Luca Marini begon daarom vanaf pole aan de race over 25 ronden.

Gevolgd door Marco Bezzecchi gingen de VR46-rijders aan de leiding in hun thuisrace. Marini pakte de leiding na de start en Bezzecchi zat lang in zijn kielzog. Halverwege de wedstrijd wist de WK-leider de ban te breken en slaagde hij erin Bezzecchi te lossen. Hij lag op koers voor een overwinning, maar toen het tempo zakte kwam de winnaar van de Stiermarken GP weer in beeld. Het duurde tot acht ronden voor het einde voordat Bezzecchi de leiding in de wedstrijd voor het eerst overnam. Marini gaf zich niet gewonnen.

Wat volgde was een sensationeel duel om de overwinning in de wedstrijd, maar de beide VR46-mannen hadden niet door dat ook Enea Bastianini nog in de race was. Hij naderde het tweetal en vond de aansluiting met nog drie ronden te gaan. Het gaf Marini de kans om toch weer weg te rijden terwijl Bastianini in de slotfase niet tot een aanval kwam bij Bezzecchi. Zodoende was het een een-tweetje voor de thuisrijders met toekomstig Ducati MotoGP-coureur op de derde plaats.

Xavi Vierge eindigde op de vierde plaats voor Augusto Fernandez en Thomas Lüthi. Fabio Di Giannantonio werd zevende voor Sam Lowes, die vanuit de pitstraat moest starten. Met een achtste plaats zette hij een streep onder een sterk weekend. Aron Canet werd negende voor Joe Roberts.

De misère bij het enige Nederlandse Grand Prix-team duurt voort. Bo Bendsneyder was zaterdag sprakeloos na een matige kwalificatie waarin hij tot de 25ste startplek kwam, Jesko Raffin keerde dit weekend terug na zijn mysterieuze ziekte. De Zwitser heeft echter nog altijd problemen om de snelheid te vinden met de NTS-machine. Tijdens de race werd het niet veel beter. Raffin reed achteraan en gaf na zeventien ronden de pijp aan Maarten. Bendsneyder schoof door verschillende crashes nog een paar plekken op, hij eindigde op de negentiende plaats.

Volgende week volgt er een nieuwe kans, wederom op het circuit van Misano. Dan wordt de GP van Emilia Romagna verreden op de omloop aan de Adriatische kust.

Uitslag Moto2 Grand Prix van San Marino - Race