Moto2 Valencia: Binder aan kop na trainingen, P19 Bendsneyder

Binder was vrijdag de enige die een 1.34’er reed op het Circuit Ricardo Tormo, het was logischerwijs genoeg voor de eerste plaats. De Zuid-Afrikaan, die komende week aan zijn MotoGP-avontuur begint, was ruim een halve seconde sneller dan Augusto Fernandez. De Pons-rijder kwam tot de tweede tijd na een verbetering laat in de sessie. SpeedUp-coureur Fabio Di Giannantonio werd derde voor Sam Lowes en Stefano Manzi. De MV Agusta-coureur was eerder op de dag nog de snelste in VT1.

Tetsuta Nagashima kondigde eerder op de dag aan dat hij zijn carrière vervolgt bij KTM Team Ajo, hij klokte met zijn SAG Racing-machine de zesde tijd. Jorge Navarro werd zevende voor Mattia Pasini en Thomas Lüthi. Nicolo Bulega maakte de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder eindigde vrijdag op de negentiende plaats, hij was 1,4 seconde langzamer dan Binder. Zijn teamgenoot Tommaso Marcon, die Jesko Raffin vervangt, eindigde op de 29ste plaats.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Valencia - Vrije training 1

Uitslag Moto2 Grand Prix van Valencia - Vrije training 2