Bo Bendsneyder stapte vrijdag voor het eerst sinds de operatie aan zijn sleutelbeen, ruim een week geleden, weer op de motor. Volgens teambaas Edu Perales kon de Rotterdammer zonder al te veel pijn rijden, maar nam hij niet te veel risico’s om een nieuwe crash te vermijden. In de eerste training eindigde hij met een 2.02.664 op de 25ste plaats. In die eerste sessie waren de omstandigheden moeilijker omdat de race later op de dag verreden wordt.

Bendsneyder verbeterde zich flink in de tweede sessie, toen hij tot 2.00.881 kwam. De jarige coureur kwam daarmee tot de 21ste tijd en was nipt rapper dan zijn debuterende teamgenoot Gabriel Rodrigo.

Prima debuut van Van den Goorbergh

Zonta van den Goorbergh debuteerde vrijdag officieel in de Moto2 en overtrof de verwachtingen. Vooraf werd verwacht dat de 16-jarige coureur stijf onderaan zou staan, maar dat viel heel erg mee. In de openingssessie hield Van den Goorbergh twee coureurs achter zich en was hij met een 2.03.480 als snelste tijd iets meer dan drie seconden langzamer dan Augusto Fernandez.

Het tempo vooraan werd in de tweede sessie flink opgevoerd en toen werd zichtbaar dat Van den Goorbergh een grotere achterstand heeft dan de test van vorige maand deed vermoeden. Van den Goorbergh vond ten opzichte van de eerdere sessie meer dan een seconde. Zijn snelste tijd was een 2.02.413, gereden in de tiende van veertien ronden. Daarmee was de coureur uit Breda 3,3 seconden langzamer dan Fernandez. Ten opzichte van de 29ste plaats stond Van den Goorbergh op ongeveer zes tienden van een seconde.

Augusto Fernandez was vrijdag de sterkste in de trainingen, hij was anderhalve tiende sneller dan de sensationele Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta. Marcel Schrotter eindigde op de derde plaats voor Celestino Vietti en Aron Canet.