Lowes heer en meester in Teruel GP, Bendsneyder zestiende

Lowes was zondagmiddag heer en meester op MotorLand Aragon. De polesitter wist de tegenstand redelijk snel te breken en reed weg. Aan de finish had hij een voorsprong van zo'n vier seconden. Voor Lowes was het al zijn derde overwinning rij, in de 67 races daarvoor stond hij geen enkele keer op de hoogste trede van het ereschavot. Met zijn overwinning heeft Lowes de leiding in het wereldkampioenschap overgenomen, er staan nog drie races op het programma dit jaar.

Fabio DiGiannantonio eindigde met zijn SpeedUp-machine op de tweede plaats. Enea Bastianini was een van de weinige titelkandidaten die de aansluiting met het podium kon houden. De Italtrans-coureur werd derde, maar is de leiding in het kampioenschap kwijt. Remy Gardner eindigde op de vierde plaats terwijl Jorge Navarro het duel om de vijfde plaats in zijn voordeel besliste. De Spanjaard rekende onder meer af met landgenoot Jorge Martin en Jake Dixon. Augusto Fernandez bracht Marc van der Straten nog een top-tien, hij werd achtste. Marcos Ramirez werd negende terwijl Joe Roberts, toekomstig Italtrans-rijder, de top-tien compleet maakte.

Twee bepalende coureurs verloren kostbaar terrein in de titelstrijd. Luca Marini was tot en met de Franse GP leider in het kampioenschap, maar kwam zondag niet verder dan de elfde plaats. Teamgenoot Marco Bezzecchi stond ook in een kansrijke positie, maar hij ging al na drie ronden in de Grand Prix van Teruel onderuit en bleef puntloos.

Bo Bendsneyder kwam puntloos aan de finish in de Grand Prix van Teruel. De Nederlander vocht de hele race in een groepje om de punten, maar zag de vijftiende plaats in de laatste ronden wegglippen. Op een halve seconde van Simone Corsi werd Bendsneyder zestiende.

