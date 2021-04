Fernandez pakt spectaculaire eerste Moto2-overwinning in Portimao

Klassementsleider Sam Lowes mocht van pole vertrekken, maar hij kon een goed resultaat al na enkele honderden meters vergeten. Lowes verloor wat plekken bij de start en probeerde dat tevergeefs goed te maken bij het insturen van de eerste bocht. Om een aanraking te voorkomen met Remy Gardner kwam Lowes overeind en daardoor gleed de achterkant van de machine weg. Lowes werd van zijn motorfiets gelanceerd en kwam hard ten val.

Even later pakte Bezzecchi de kop in de wedstrijd, maar dat zou niet zo blijven. De kopgroep bestond uit zeven rijders met naast Bezzecchi ook Aron Canet, Joe Roberts, Remy Gardner, Raul Fernandez en Xavi Vierge. Met zo'n negen ronden te gaan leken Roberts en Canet aan de haal te gaan met de eerste twee posities, maar dat was buiten Fernandez gerekend. De Ajo-protegé reed het gaatje naar de beide koplopers dicht.

Roberts ging vervolgens iets te diep bij het insturen van de eerste bocht waardoor Fernandez langszij kon komen. De Spanjaard had vervolgens het vizier gericht op Canet. Op het lange rechte stuk pakte Fernandez met nog vier ronden te gaan de leiding in de wedstrijd. Vanaf dat moment reed hij de tegenstanders los uit het wiel. Met een voorsprong van anderhalve seconde pakte Fernandez zijn eerste Moto2-overwinning.

In de laatste ronde vond Fernandez' teamgenoot Gardner de aansluiting nog bij Roberts en Canet, die vochten om de tweede plaats. Bij het insturen van bocht 15 zette de Australiër zijn Kalex ietwat brutaal aan de binnenkant bij Roberts. Het kwam tot een touché tussen de beide mannen, maar Gardner pakte de derde plaats terwijl Canet de tweede plaats vast kon houden. Roberts was de gebeten hond, hij kwam zodoende naast het podium terecht.

Augusto Fernandez eindigde op de vijfde plaats terwijl Bezzecchi genoegen moest nemen met de zesde plaats. Xavi Vierge hield de eer van Petronas hoog, hij werd zevende voor Hector Garzo. Cameron Beaubier pakte zijn eerste top-tien, hij werd negende voor Marcel Schrotter.

Voor Bo Bendsneyder werd de Grand Prix van Portugal geen succes. De Nederlander lag op de negentiende plaats toen hij bij het ingaan van bocht 5 controle over de machine verloor en ten val kwam. Bendsneyder haalde de finish niet.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Portugal