Lowes wint Moto2-race in Le Mans na drama voor Dixon, Roberts

De race begon met een opmerkelijk moment voor polesitter Joe Roberts. De Amerikaan had op de startopstelling problemen met zijn motor en moest vanuit de pits aan de opwarmronde beginnen. Vanaf daar mocht Roberts op de laatste startplek op de grid plaatsnemen, maar de wedstrijdleider startte de race zonder dat Roberts op dat moment al op de grid stond. De andere coureurs vertrokken toen Roberts uit de laatste bocht kwam. Hij begon zodoende met een extra handicap nadat hij pole-position even daarvoor al in rook op zag gaan. Een kapitale fout die op het conto kwam van de wedstrijdleiding.

Sam Lowes pakte daardoor de leiding in de wedstrijd en zou uiteindelijk ook winnen. De Brit had echter nog de nodige problemen gedurende de wedstrijd. Bij het insturen van een van de langzame bochten blokkeerde het voorwiel van Lowes waardoor hij rechtdoor schoot. Landgenoot Jake Dixon nam daardoor de leiding en die lag tot enkele ronden voor het eind van de race aan de leiding. Dixon, onderdeel van de Petronas-formatie, crashte vanuit leidende positie in de laatste bocht.

Lowes had daardoor een veilige marge en pakte voor het eerst in vier jaar weer eens een overwinning. Remy Gardner besliste de strijd om de tweede plaats in de laatste ronde in zijn voordeel. De Australiër verschalkte Marco Bezzecchi, die derde werd. Augusto Fernandez werd vierde voor Thomas Lüthi en Roberts. De Amerikaan reed een puike inhaalrace, dat had hem iets moois kunnen brengen als de wedstrijdleiding hem niet vergeten was. Fabio Di Giannantonio werd zevende voor Lorenzo Baldassarri.

WK-leider Luca Marini kwam wel aan de start, maar haalde geen punten. Hij gaat nog wel aan de leiding in de WK-stand. Bo Bendsneyder kwam op de twintigste plaats aan de meet.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Frankrijk - Race