Moto2-pole voor Canet in Emilia-Romagna, sterke Van den Goorbergh achtste

Met de Moto3-kwalificatie achter de rug mochten de Moto2-rijders zich om 13.45 uur opmaken voor hun kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, de veertiende ronde van het huidige seizoen. De veertien snelste rijders uit de vrije trainingen mochten nog even wachten, omdat zij al een startbewijs voor Q2 hadden veiliggesteld. Voor de overige zeventien rijders gold dat niet en zij meldden zich dus wel op het asfalt voor Q1. Onder hen Zonta van den Goorbergh, die de 20ste tijd op de gecombineerde ranglijst in handen had. De grootste verrassing in Q1 was echter Alonso López.

De rijders van Italtrans moesten zich ook in Q1 melden en openden sterk, maar uiteindelijk zou Senna Agius met 1.35.398 lange tijd bovenaan staan. Dat veranderde met een minuut voor de boeg pas toen Dennis Foggia slechts 0.013 seconde onder die tijd dook. Van den Goorbergh stond op dat moment op de vijfde positie, om met zijn allerlaatste poging naar 1.35.351 en de snelste tijd te gaan. De RW Racing GP-rijder plaatste zich dus ook voor Q2, iets waar Foggia en Agius eveneens in slaagden met hun eerder gereden tijden. De laatste plek in het tweede segment ging naar López, al had de SpeedUp-rijder slechts 0.035 seconde marge naar de gevallen nummer vijf Diogo Moreira.

Minimale marges in Q2, Van den Goorbergh solide

Na een korte onderbreking werd om 14.10 uur het startsein gegeven voor Q2 en de strijd om pole-position. Van het achttienkoppige gezelschap kwam Tony Arbolino, de polesitter van twee weken geleden in Misano, het beste uit de startblokken door meteen 1.35.111 - een ronderecord - te noteren. Een ronde later scherpte de Marc VDS-rijder die tijd alweer aan tot 1.34.945, wat ruimschoots genoeg was om als snelste man terug te keren in de pits na de eerste run. Arón Canet volgde op een kwart seconde op de tweede plek, voor Jake Dixon, Fermín Aldeguer en de sterke Van den Goorbergh. WK-leider Ai Ogura vond zijn naam na de eerste run terug op P7, nummer twee Sergio García was slechts veertiende.

In de slotfase van de kwalificatie gingen de Moto2-rijders nog voor verbeteringen en met succes, want eerst dook Joe Roberts onder de tijd van Arbolino, waarna Canet hetzelfde deed bij Roberts. Met 1.34.935 stelde de Fantic-rijder pole-position veilig, op slechts 0.004 seconde gevolgd door Roberts en 0.010 seconde marge op Arbolino. Celestino Vietti was op 37 duizendsten de nummer vier, voor Dixon en Aldeguer. Ogura knokte zich in de laatste minuut nog naar P7 en bleef Van den Goorbergh daardoor net voor. De Nederlander verzekerde zich desondanks van de achtste startpositie. De top-tien in Misano werd gecompleteerd door Foggia en Marco Ramírez.

De Moto2-rijders komen zondag een uurtje eerder in actie dan gebruikelijk. De GP van Emilia-Romagna start voor de middelste klasse om 11.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Emilia-Romagna