Moto2 en Moto3 2024: Wie rijdt komend seizoen voor welk team?

Nadat er in 2023 al 20 Grands Prix werden verreden, wordt er in 2024 nog een schepje bovenop gedaan door de Moto2 en de Moto3. De twee wereldkampioenschappen, die tevens de belangrijkste kraamkamer zijn van talent dat doorstroomt naar de MotoGP, werken komend seizoen maar liefst 22 raceweekenden af. Het seizoen wordt traditiegetrouw afgetrapt in Qatar, dat in 2023 door de verbouwingen pas laat in het seizoen werd bezocht. Ruim acht maanden later vormt Valencia zoals gebruikelijk het decor van de afsluiting van de jaargang.

Waar racen de Moto2 en Moto3 in 2024?

Ronde Circuit Datum 1 Losail International Circuit, Losail, Qatar 8-10 maart 2 Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, Portugal 22-24 maart 3 Autódromo Termas de Río Hondo, Termas de Río Hondo, Argentinië 5-7 april 4 Circuit of the Americas, Austin, Verenigde Staten 12-14 april 5 Circuito de Jerez - Angél Nieto, Jerez de la Frontera, Spanje 26-28 april 6 Bugatti Circuit, Le Mans, Frankrijk 10-12 mei 7 Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spanje 24-26 mei 8 Autodromo Internazionale del Mugello, Mugello, Italië 31 mei - 2 juni 9 Sokol International Racetrack, Almaty, Kazachstan 14-16 juni 10 TT Circuit Assen, Assen, Nederland 28-30 juni 11 Sachsenring, Hohenstein-Ernsttal, Duitsland 5-7 juli 12 Silverstone Circuit, Silverstone, Groot-Brittannië 2-4 augustus 13 Red Bull Ring, Spielberg, Oostenrijk 16-18 augustus 14 MotorLand Aragón, Alcañiz, Spanje 30 augustus - 1 september 15 Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italië 6-8 september 16 Buddh International Circuit, Dankaur, India 20-22 september 17 Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesië 27-29 september 18 Mobility Resort Motegi, Motegi, Japan 4-6 oktober 19 Phillip Island Grand Prix Circuit, Ventnor, Australië 18-20 oktober 20 Chang International Circuit, Buriram, Thailand 25-27 oktober 21 Sepang International Circuit, Sepang, Maleisië 1-3 november 22 Circuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanje 15-17 november

Wie rijden in de Moto2 in 2024?

Regerend Moto2-wereldkampioen Pedro Acosta is in 2024 niet meer van de partij: hij promoveert met GasGas Tech3 naar de MotoGP. Zijn belangrijkste uitdagers in de titelstrijd zijn allemaal wel weer van de partij. Zo komt Tony Arbolino opnieuw uit voor Marc VDS Racing, waar hij nu gezelschap krijgt van Filip Salac. Fermín Aldeguer stapt na zijn vier zeges ter afsluiting van het seizoen 2023 opnieuw aan de zijde van Alonso López op bij Speed Up, terwijl Jake Dixon en Izan Guevara opnieuw het rijderspaar van GasGas Aspar zijn. Arón Canet, de nummer vijf in de eindstand, verkast intussen naar Fantic Racing, waar hij gekoppeld wordt aan de Andorrees Xavier Cardelús.

Canet moest die overstap wel maken, doordat zijn vorige werkgever Pons Racing uit de Moto2 is vertrokken. De inschrijving van het team is overgenomen door MT Helmets - MSi, dat Sergio Garcia en Ai Ogura heeft aangetrokken en - net als Speed Up - met de Boscoscuro gaat racen. De enige andere formatie die niet met Kalex-frames rijdt, Forward, heeft Álex Escrig behouden en gunt Xavier Artigas promotie vanuit de Moto3. Hij is niet de enige uit dat kampioenschap die in 2024 Moto2 rijdt: ook wereldkampioen Jaume Masià, Ayumu Sasaki, Deniz Öncü, Diogo Moreira en Mario Aji zetten komend seizoen een stap omhoog.

Masià debuteert namens SAG Racing Team in de Moto2 en wordt daar de nieuwe teamgenoot van Bo Bendsneyder. De Nederlander begint aan zijn zevende seizoen in de klasse en is opnieuw niet de enige landgenoot die in het kampioenschap uitkomt. Ook Zonta van den Goorbergh is weer van de partij namens het Nederlandse Fieten Olie Racing GP, waar hij opnieuw de teamgenoot van Barry Baltus is.

Team Merk # Rijder MT Helmets - MSi Boscoscuro 3 Sergio García 79 Ai Ogura Speed Up Racing 21 Alonso López 54 Fermín Aldeguer Forward Team Forward 17 Álex Escrig 43 Xavier Artigas Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 22 Ayumu Sasaki 52 Jeremy Alcoba Elf Marc VDS Racing Team 12 Filip Salac 14 Tony Arbolino Fantic Racing 20 Xavier Cardelús 44 Arón Canet Fieten Olie Racing GP 7 Barry Baltus 84 Zonta van den Goorbergh GasGas Aspar Team 28 Izan Guevara 96 Jake Dixon Idemitsu Honda Team Asia 34 Mario Aji 35 Somkiat Chantra Italtrans Racing Team 10 Diogo Moreira 71 Dennis Foggia Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Darryn Binder 81 Senna Agius OnlyFans American Racing Team 16 Joe Roberts 24 Marcos Ramírez Pertamina Mandalika SAG Team 5 Jaume Masià 64 Bo Bendsneyder QJmotor Gresini Moto2 18 Manuel González 75 Albert Arenas Red Bull KTM Ajo 13 Celestino Vietti 53 Deniz Öncü

Wie rijden in de Moto3 in 2024?

Ook in de Moto3 is er in 2024 weer Nederlandse inbreng. Die komt opnieuw van Collin Veijer, de 18-jarige Staphorster die in zijn debuutseizoen meteen indruk maakte met de eerste Nederlandse GP-zege sinds 1990. Veijer racet opnieuw voor Intact GP, waar hij Tatsuki Suzuki aan zijn zijde krijgt. De hoogst geklasseerde rijder die in 2024 terugkeert in de Moto3, is David Alonso. De Colombiaan met Spaanse roots komt wederom uit voor GasGas Aspar, waar hij debutant Joel Esteban aan zijn zijde krijgt. Ook KTM Tech3-rijder Daniel Holgado, de nummer vijf van afgelopen seizoen, is er weer bij en met Jacob Roulstone krijgt hij eveneens een debutant als teamgenoot.

De hoogst aangeschreven nieuwkomer in de Moto3 in 2024 is Ángel Piqueras, in 2023 kampioen in zowel de JuniorGP als de Red Bull Rookies Cup. Hij stapt op bij Leopard Racing, dat afgelopen jaar met Masià nog de wereldkampioen leverde. In de Junior GP rekende Piqueras af met Luca Lunette, die met Sic58 Squadra Corse eveneens debuteert in de Moto3. KTM Ajo trok met Xabi Zurutuza ook een nieuwkomer uit de JuniorGP aan, net als Honda Team Asia met Tatchakorn Buasri. Noah Dettwiler debuteert bij CIP Green Power fulltime in de Moto3, Nicola Carraro doet dat namens MTA Team en David Almansa in dienst van Rivacold Snipers Team.

Daar waar de Moto3-grid afgelopen jaar nog uit 28 rijders bestond, is dat aantal voor 2024 teruggelopen tot 26 rijders. De oorzaak daarvan is dat Prüstel GP de klasse eind 2023 heeft verlaten. Door het vertrek van de Duitse renstal is ook de Chinese motorfabrikant CFMoto niet langer actief in de Moto3.