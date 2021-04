Lowes grijpt pole voor GP van Doha, Bendsneyder vijftiende

Nadat Bendsneyder vrijdag een moeizame dag kende, moest hij zaterdag in de achtervolging. En die achtervolging begon in Q1, het eerste deel van de kwalificatiesessie. Bendsneyder zei na afloop van de vrijdagse trainingen te weten waar hij moest zoeken en op basis van de data werd een oplossing gevonden. In de vijftien minuten durende Q1 moest dat er vervolgens uitkomen. Omstandigheden waren zaterdagavond niet zo gunstig als tijdens de Qatar GP, de tijden waren daardoor een stuk langzamer. Bendsneyder klokte een week geleden een 1.58'er waarmee hij een plek op de eerste startrij veroverde, maar dat werd zaterdag bij lange na niet gehaald.

Q1: Bendsneyder klokt goed rondje en gaat door

Jorge Navarro liet er in Q1 geen twijfel over bestaan, hij klokte keer op keer de snelste tijd en ging als eerste door naar de tweede fase. Bendsneyder viel in eerste instantie een beetje terug, maar produceerde in zijn voorlaatste ronde een 1.59.827. Hij was daarmee twee tienden langzamer dan Navarro, maar het was meer dan genoeg om door te gaan naar Q2. Ook Moto2-wereldkampioen Albert Arenas wist zich te plaatsen, net als Jake Dixon. Xavi Vierge, de Petronas-teamgenoot van Dixon, bleef steken op de vijfde plaats.

Bendsneyders teamgenoot Tom Lüthi slaagde er niet in zich te plaatsen voor Q2. Hafizh Syahrin eindigde namens RW Racing op de voorlaatste plaats.

Q2: Lowes klopt Gardner, Bendsneyder vijftiende

In het tweede deel van de kwalificatie kwam Bendsneyder er eigenlijk niet aan te pas. De 2.00.077 in zijn tweede vliegende ronde was het maximale voor de Nederlander. In het vervolg van de sessie kwam hij er niet meer aan te pas en kwam hij op de vijftiende plaats terecht. Vooraan ging het duel tussen Sam Lowes en Remy Gardner. Lowes, vorige week ook al winnaar van de Qatar GP, legde de lat hoog met een 1.59.055. Gardner had vervolgens twee kansen om de Brit te grazen te nemen.

Zijn laatste ronde was de beste, maar hij had geen slipstream op het rechte stuk en verloor daardoor nog wat tijd. Lowes stond meer dan een tiende los van Gardner, Marco Bezzecchi werd derde. Moto2-rookie Raul Fernandez maakte opnieuw indruk, hij werd vierde voor Jake Dixon en Ai Ogura. Fabio di Giannantonio werd zevende voor Joe Roberts en Aron Canet. Augusto Fernandez maakte de top-tien compleet.

Bendsneyder deelt de vijfde startrij zondag met Nicolo Bulega en Cameron Beaubier.