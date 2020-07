Moto2 Jerez: Bendsneyder 22ste, Martin traint pole

Bendsneyder kent een moeilijke week op het Circuito de Jerez en daar kon hij zaterdag tijdens de dag van de kwalificaties geen verandering in brengen. In de derde training op zaterdagochtend wist hij zich ruimschoots te verbeteren, maar het was bij lange na niet genoeg voor rechtstreekse plaatsing in Q2. Dat moest via de eerste sessie op zaterdagmiddag gedaan worden, maar ook dat viel niet mee.

De NTS-machine heeft het zichtbaar zwaar onder warme omstandigheden, Bendsneyder kwam niet verder dan een 1.42.322 in zijn snelste rondje. Hij was daarmee vier tienden langzamer dan Fabio Di Giannantonio, de snelste man in Q1. Uiteindelijk bleef het bij een achtste stek voor Bendsneyder, het betekent dat hij zondag vanaf de 22ste startplaats moet beginnen. Het enige positieve was wel dat Bendsneyder opnieuw rapper was dan teamgenoot Jesko Raffin. De Zwitser klokte een 1.43.967 als snelste tijd en begint als voorlaatste aan de wedstrijd van zondag.

In Q2 ging het een stuk harder tussen de toprijders. Jorge Martin voorop. De Spaanse Moto3-kampioen van 2018 haalde alles uit de kast en klokte een 1.41.384 als snelste tijd. De Kalex-coureur bleef Jorge Navarro voor, de Speed Up-rijder was bijna twee tienden langzamer. Sam Lowes was met zijn MarcVDS-machine sterk onderweg en klokte de derde tijd, hij eindigde op precies drie tienden van Martin. Luca Marini, de halfbroer van Valentino Rossi, kwam als vierde aan de finish. Marco Bezzecchi klokte de vijfde tijd. Qatar-winnaar Tetsuta Nagashima sloot de sessie af op de achtste plaats en vertrekt zondag vanaf de derde startrij.

De Moto2-race op het circuit van Jerez begint zondag om 12.20 uur.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Spanje - Kwalificatie