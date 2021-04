Lowes houdt Gardner achter zich in GP Doha, Bendsneyder twaalfde

VR46-coureur Bezzecchi maakte zondagavond de beste start aan het begin van de race, maar lang duurde het niet voordat Lowes het heft in handen nam. Na een overtuigende seizoensstart was Lowes aan het begin van de tweede WK-ronde weer sterk onderweg. In de eerste fase van de race althans, want al snel bleek dat hij de drie achtervolgers niet direct zou afschudden. Na een goede start zakte Bezzecchi een beetje weg, Ajo-coureurs Remy Gardner en Raul Fernandez gingen ten koste van de Italiaan naar voren.

Even leek het erop alsof Gardner de aanval kon openen op Lowes, maar we waren getuige van een wapenstilstand. Lowes was zijn race aan het indelen en Gardner vond het op dat moment wel best. Fernandez keek vanaf een afstandje toe, maar de nieuwkomer kon nog altijd goed volgen. Met nog vier ronden te gaan verkleinde de zoon van Grand Prix-legende Wayne Gardner de kloof en leek het alsof hij de aanval kon openen. Het leek erop alsof de Australiër op de limiet zat en in de voorlaatste ronde werd dat vermoeden werkelijkheid. Lowes kwam met de snelste raceronde op de proppen en vergrootte het gat in een klap naar een halve seconde. Vanaf dat moment kon de Brit in overlevingsmodus.

Gardner reageerde met de snelste raceronde, maar Lowes had genoeg marge om de overwinning over de streep te trekken. Zo vertrok de Marc VDS-rijder met de maximale score van vijftig punten uit Qatar. Gardner werd voor de tweede keer tweede terwijl Fernandez op de derde plaats een heel aardig debuut in de Moto2 kende. Bezzecchi kon na zijn flitsende start niet volgen en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Ai Ogura sleepte een knappe vijfde plaats uit het vuur nadat hij eerder in de race uit moest wijken toen Joe Roberts voor hem ten val kwam.

Voor Bo Bendsneyder was het geen eenvoudige avond in Qatar. Na een ijzersterk openingsweekend in Losail kon Bendsneyder daar in de GP van Doha geen vervolg aan geven. Bij de start won de Rotterdammer nog enkele posities, maar op racetempo leek hij niet mee te kunnen met de eerste coureurs. Hij lag op de zestiende plaats, maar won in het laatste kwart van de race toch twee plaatsen toen Marcel Schrotter en Jake Dixon samen ten val kwamen. Toen ook Aron Canet nog crashte, schoof Bendsneyder naar de twaalfde plaats. In de laatste ronden van de race moest hij vervolgens Moto3-wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta van het lijf houden en dat lukte. Een positief signaal was bovendien dat Bendsneyder zijn beste ronden aan het eind van de race reed. Hij greep de twaalfde stek. en zo behaalde Bendsneyder voor de tweede keer in twee races een solide puntenfinish.

Bendsneyders teamgenoot Tom Lüthi kende eveneens geen gelukkig weekend. De Zwitserse oud-kampioen kwam in de dertiende ronde ten val en moest opgeven. Voor de Amerikaanse rijders was het geen geweldige avond. Na Roberts ging ook de Amerikaanse SBK-kampioen Cameron Beaubier onderuit. Hij haalde de finish niet.

In het weekend van 17 en 18 april staat de derde ronde van het wereldkampioenschap op het programma. Het Algarve International Circuit in Portugal is dan plaats van handeling.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Doha