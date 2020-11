Martin wint sensationele Valencia GP, titelstrijd onbeslist

Marco Bezzecchi en Fabio Di Giannantonio reden het grootste deel van de race vooraan. In de 25 ronden lange race duurde het voor de laatste echter net iets te lang. Hij ging in de laatste ronde aan de leiding, maar schoof bij bocht 6 onderuit toen hij grip aan de voorkant verloor. Bezzecchi kwam daardoor op de eerste plaats terecht, maar in zijn kielzog zaten twee coureurs die ten koste van alles wilden winnen.

Martin haalde hem bij het ingaan van bocht 12 in en bleef ternauwernood binnen de lijnen. Hector Garzo volgde doordat Bezzecchi bijna crashte. Hij deed nog een poging om Martin aan te vallen bij het insturen van de laatste bocht, maar hij kwam er niet voorbij. Martin pakte zodoende de overwinning voor Garzo en Bezzecchi, die zodoende kostbare punten liet liggen in de strijd om de wereldtitel.

Marcel Schrotter zag het van een afstand gebeuren, hij werd vierde voor Luca Marini en Enea Bastianini. De WK-leider moest vanuit de middenmoot starten en redde zijn race door als zesde aan de finish te komen. Remy Gardner eindigde op grote afstand als zevende met Bo Bendsneyder op een knappe achtste plaats. De Nederlander zat de gehele race in de top-tien en wist de achtervolgers af te houden. VOor Bendsneyder was het zijn beste Moto2-resultaat.

Nicolo Buleega werd negende, Lorenzo Baldassarri maakte de top-tien compleet. Sam Lowes kende een moeilijk weekend na een zware crash op zaterdag. Hij wist nog twee punten uit het vuur te slepen, hij kwam als veertiende aan de meet.

De finale vindt volgende week plaats in Portimao met nog drie kanshebbers voor de wereldtitel: Bastianini (193 punten), Sam Lowes (180 punten), Luca Marini (176 punten) en Marco Bezzecchi (171 punten).

Uitslag Moto2 Grand Prix van Valencia - Race