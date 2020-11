Bezzecchi wint GP van Europa, Lowes crasht en is WK-leiding kwijt

Na een agressieve start van Joe Roberts ging de Amerikaan aan de leiding in de openingsfase van de Europese GP, maar lang duurde het niet. Al in de tweede ronde verloor Roberts de koppositie toen hij onderuit gleed in de tweede bocht. Roberts kreeg zijn machine niet meer aan de praat en schreef een nieuwe DNF bij. Bezzecchi kwam daardoor aan de leiding in de wedstrijd en probeerde de achtervolgers onder druk te zetten.

Sam Lowes was de fiere WK-leider aan het begin van de race en er was geen vuiltje aan de lucht voor de Engelse coureur in het eerste deel van de race. Hij maakte geen beste start, maar vocht zich daarna langzaam terug naar voren. Hij lag op de tweede plaats en leek raceleider Bezzecchi te kunnen bedreigen, maar in de zestiende ronde ging het helemaal mis. In bocht 6 gleed de voorkant van de Marc VDS-machine weg en eindigde Lowes in de grindbak. Het duurde lang voordat hij de machine weer aan de praat kreeg en de punten waren al lang vervlogen toen hij weer opstapte.

Enea Bastianini zag het voor zijn ogen gebeuren, hij lag op dat moment op de vijfde plaats en was de virtuele leider in het kampioenschap. Hij was echter als een van de weinigen gestart op de zachte voorband en dat leek hem in de tweede helft van de race wat problemen op te leveren. Na een lang duel wist hij Lorenzo Baldassarri te verschalken waardoor de Italtrans-rijder weer op de vierde plaats lag. Dat bleef in de laatste ronde ook zo, Bastianini kwam als vierde aan de finish en is de nieuwe WK-leider met nog twee races te gaan.

De overwinning ging naar Bezzecchi, die na de val van Lowes onbedreigd aan de leiding ging. Hij hield Jorge Martin achter zich, Remy Gardner scoorde een mooie derde plaats voor de SAG-formatie. Achter Bastianini eindigde Baldassarri als vijfde. De voormalig VR46-rijder hield Luca Marini achter zich, ook hij is nog een kanshebber voor de WK-titel. Marini heeft zich opgericht na een paar slechte races als gevolg van een zware crash in Le Mans. Hector Garzo werd zevende voor Nicolo Bulega en Xavi Vierge. De polesitter kon het tempo van de koplopers niet volgen en zakte gedurende de race terug. Jorge Navarro maakte de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder sleepte zondag twee kostbare punten uit het vuur voor NTS RW Racing. De coureur, die na dit seizoen niet meer actief is voor het team, beperkte de schade aan het begin van de race en kwam na een paar ronden als zeventiende door. De Nederlander kon vervolgens een strak tempo rijden en kwam als veertiende aan de finish. Het is pas voor de tweede keer dit seizoen dat Bendsneyder punten scoorde.

Volgend weekend gaat het Moto2-kampioenschap verder met de GP van Valencia. Dan kan de beslissing in het kampioenschap al vallen.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Europa - Race

