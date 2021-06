Gardner pakt tweede seizoenszege in Barcelona, Bendsneyder zesde

Gardner nam vanaf de start de leiding in de wedstrijd en leek vroeg in de race aan de haal te gaan met de overwinning. De Australiër, die vorige week een MotoGP-contract bij KTM tekende, lag de eerste helft van de wedstrijd aan kop tot zijn jongere teamgenoot Raul Fernandez de aanval koos in de elfde ronde. Gardner vond het prima, hij hield het gat met zijn teamgenoot onder controle en zag in de laatste ronden zijn kans om weer aan kop te komen. Gardner sloeg een klein gaatje in de laatste ronden en pakte zodoende zijn tweede overwinning van het seizoen voor Fernandez. Die laatste pakte zijn vijfde podium in zeven races.

Bendsneyder mocht zondag vanaf de derde startplek vertrekken en reed een hele sterke wedstrijd. Hij consolideerde in de eerste ronde en keek zelfs even naar de tweede plaats bij Fernandez. De KTM Ajo-rijder had echter iets meer snelheid waardoor Bendsneyder moest settelen op de derde plaats. Dat hield hij daarna lange tijd vol, maar Xavi Vierge vond de aansluiting. Met nog zeven ronden te gaan kwam de Spanjaard voorbij en niet veel later vond ook Marco Bezzecchi een weg langs de Nederlander. Het leek er op dat moment op dat Bendsneyder het beste van zijn banden al verbruikt had. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats toen ook Augusto Fernandez in de slotfase nog langszij kwam.

Vierge werd uiteindelijk derde voor Bezzecchi, Fernandez en Bendsneyder. De Rotterdammer hield Sam Lowes achter zich in Barcelona. Marcel Schrotter werd achtste voor Somkiat Chantra. Joe Roberts maakte de top-tien compleet.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Catalonië

Uitslag volgt.