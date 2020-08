Bastianini dominant in Brno, Bendsneyder achttiende

Voor de vierde Grand Prix van het seizoen stonden 29 coureurs op de startopstelling. Bij RW Racing ontbrak Jesko Raffin, hij werd vervangen door Dominique Aegerter. Simone Corsi ontbrak ook, hij brak zijn teen bij een valpartij in de warm-up op zondagochtend. Bo Bendsneyder mocht vanaf de zeventiende startplek vertrekken, pole-position was voor Joe Roberts.

Lang kon Roberts niet genieten van die positie, hij zag hoe Enea Bastianini de kopstart pakte en direct een poging deed om weg te rijden. Sam Lowes maakte een behoorlijk slechte start, maar hij herstelde zich knap en knokte zich terug naar de tweede plaats. Polesitter Roberts moest genoegen nemen met de derde plaats in de beginfase van de race.

Lowes deed in de tweede helft van de race nog een poging om Bastianini binnen te hengelen, maar de kaarten waren reeds geschud. De Italtrans-rijder hield de leiding en pakte voor de tweede race op rij de overwinning. Lowes eindigde op een halve seconde als tweede, het was zijn eerste podium in vier jaar. Roberts haalde zijn eerste podium in de Moto2-klasse en hij is de eerste Amerikaanse rijder op het podium in de tweede klasse sinds John Kocinski in 1993.

Luca Marini kwam als vierde aan de finish voor Augusto Fernandez, die een desastreuze eerste fase van het seizoen kende. Marco Bezzecchi werd zesde voor Jorge Navarro en Jorge Martin. Voormalig MotoGP-rijder Hafizh Syahrin moest genoegen nemen met de negende plaats, Aron Canet maakte op zijn beurt de top-tien compleet. WK-leider Tetsuta Nagashima kwam niet verder dan de elfde plaats, Bastianini is als gevolg daarvan de nieuwe leider in het klassement.

Bo Bendsneyder reed zondag een lastige race. De coureur won zowaar een paar plekken na de start, maar in het vervolg van de race had Bendsneyder om het tempo van zijn voorgangers te volgen. Het verval was groot voor de RW-rijder, die uiteindelijk van de veertiende plaats terugzakte naar de achttiende stek. Het betekende dat Bendsneyder geen punten meenam uit Tsjechië.

Volgende week gaat het Moto2-wereldkampioenschap verder met de vijfde ronde op de Red Bull Ring.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Tsjechië - Race