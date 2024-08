Mooie overstap: Collin Veijer maakt in 2025 debuut in Moto2

Na slechts twee jaar komt het Moto3-avontuur van Collin Veijer alweer ten einde. De 19-jarige rijder uit Staphorst heeft sinds zijn debuut in 2023 twee Grands Prix gewonnen en zeven podiumplaatsen behaald en daarmee heeft hij zich ook in de kijker gereden in de Moto2. In 2025 maakt Veijer dan ook promotie naar de middelste klasse van het wereldkampioenschap. Hij zet die stap met Red Bull KTM Ajo, een van de topteams in de Moto2. Bij dat team komt de Nederlander aan de zijde van Deniz Öncü te rijden. De Turk heeft in 2024 zijn debuut gemaakt in de Moto2 en deed dat eveneens met de renstal van Aki Ajo.

"Ik ben heel blij dat ik bij Aki en het Red Bull KTM Ajo-team heb getekend in de Moto2", zegt Veijer over zijn aanstaande overstap. "KTM is aanwezig in alle Grand Prix-klassen en dit is een geweldige stap voor mijn carrière. Het is een gerenommeerd team en de resultaten uit het verleden spreken voor zich. Het zal zeker niet makkelijk worden om vanuit de Moto3 te komen, maar ik zal me goed voorbereiden. 2025 is het juiste moment om de overstap te maken, ook fysiek past de Moto2-motor beter bij me. Tegelijkertijd realiseer ik me dat we nog maar halverwege het huidige seizoen zijn en ik zal me maximaal blijven focussen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen in het Moto3-kampioenschap."

Veijer komt in 2025 terecht bij een van de topteams in de Moto2. KTM Ajo is al jarenlang vooraan de Moto2-grid te vinden en legde in 2021, 2022 en 2023 beslag op de wereldtitel voor rijders. Dat deed het team met drie verschillende rijders: Remy Gardner, Augusto Fernández en Pedro Acosta. Dit jaar heeft KTM Ajo het iets lastiger, mede door de wissel van Dunlop-banden naar Pirelli-rubber. Celestino Vietti staat negende in de tussenstand en scoort consistent punten, maar stond tot dusver alleen in Silverstone op het podium met de derde plek. Öncü heeft het intussen moeilijk in zijn debuutseizoen, al moest hij de laatste drie races toekijken wegens een gebroken linkerhand en linkerpols.

Zelf beleeft Veijer intussen een sterk Moto3-seizoen in 2024. In Jerez boekte hij de tweede Grand Prix-zege van zijn loopbaan en daarnaast stond hij in Frankrijk, Italië, Nederland en Groot-Brittannië op het podium. Zo staat Veijer halverwege het seizoen op de vierde plaats in de tussenstand met 131 punten in de lichtste Grand Prix-klasse, die op papier minder goed bij de lange Nederlander zou moeten passen dan de Moto2. Met nog tien races voor de boeg heeft Veijer 68 punten achterstand op WK-leider David Alonso, maar de achterstand op nummer twee Iván Ortolá bedraagt slechts vijftien punten.