Moeilijke start voor Bendsneyder in Grand Prix van Doha

Bendsneyder eindigde nipt achter teamgenoot Tom Lüthi op de twintigste plaats. Hij was 1.3 seconde langzamer dan Raul Fernandez, die de toon zette op vrijdag. Een groot contrast vergeleken met het eerste weekend in Qatar, toen Bendsneyder in de voorhoede meedeed. Na de race van afgelopen zondag bleek Bendsneyder last te hebben van een opgepompte arm.

“Het is een andere vrijdag geweest dan vorig weekend. Het was lastiger. De ochtend was nog niet zo slecht, maar in de avond waren de omstandigheden heel anders. Tijdens VT2 was het lastig te begrijpen”, aldus Bendsneyder, wiens uitspraken overeenkwamen met wat MotoGP-rijders na afloop van hun training zeiden. “Het gevoel was niet slecht, het was best goed eigenlijk. We kregen het alleen niet voor elkaar om een ronde te rijden. Ik kon maar moeilijk sneller rijden. We hebben de data bekeken en we weten wat er ten opzichte van vorige week anders is, dat gaan we dus veranderen.”

“Vandaag was niet mijn dag”, vervolgde de SAG-coureur, die zijn excuses aanbood bij het team, “maar we zullen blijven werken. Ik weet zeker dat we morgen een goede motor hebben en dat we weer bovenaan staan.”

‘De nodige vooruitgang’ bij RW Racing

Bij de enige Nederlandse GP-formatie RW Racing verloopt het seizoen tot nu toe niet van een leien dakje. Op vrijdag werd er in Doha dan eindelijk dat vooruitgang geboekt, maar desondanks eindigde coureur Hafizh Syahrin op de voorlaatste plek. Teammanager Jarno Janssen zei: “We hebben gelukkig de nodige vooruitgang kunnen boeken ten opzichte van vorige week. Door enkele aanpassingen heeft Hafizh een beter gevoel over de motorfiets. Morgen tijdens de derde vrije training en vooral tijdens de kwalificatiesessie moeten we met elkaar dit goede gevoel vertalen in één of meerdere snellere rondetijden. Ons doel daarbij is om richting de top-vijftien te gaan en daarmee de aansluiting te krijgen.”