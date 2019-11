Missen van ‘perfect rondje’ breekt Bendsneyder op in Valencia

Bendsneyder kon zich in de drie vrije trainingen niet bij de beste veertien voegen en moest zodoende in actie komen tijdens Q1. Daar miste de Rotterdammer op vijf honderdsten van een seconde de vierde plek om door te gaan naar Q2. Een gebrek aan het ‘perfecte rondje’ was volgens Bendsneyder de oorzaak. “Met de tijd ben ik best blij, maar het is natuurlijk wel balen dat het net 0,05 seconde tekort was om naar Q2 te gaan. Het was geen perfecte ronde, want ik maakte elke ronde wel een klein foutje, maar ik kon de tijden wel alleen rijden en redelijk constant”, verklaarde Bendsneyder, die zondag daarom vanaf de 22ste startplaats moet vertrekken.

Toch is de coureur tevreden met de progressie in Valencia, waar dit weekend de laatste WK-ronde verreden wordt. “We hebben weer een flinke stap gemaakt”, concludeerde hij. “Bij elke verandering die we proberen, pakt het uit zoals we verwachten en het gevoel wordt daardoor steeds beter, dus dat is heel positief, ook voor de wedstrijd.”

Bendsneyder heeft dit weekend een andere teamgenoot in naam van Tommaso Marcon aangezien de vaste rijder Jesko Raffin nog MotoE-verplichtingen heeft. Marco schoot in de derde training onderuit, maar is vooralsnog tevreden met de verbetering die hij boekte. “Ik kon weer een seconde sneller ten opzichte van gisteren en op pas mijn tweede dag ben ik daar wel tevreden mee", aldus de coureur, die in de kwalificatie tot P28 kwam. "De crash in VT3 was jammer, maar gelukkig heb ik er geen last van gehad. In mijn snelste ronde heb ik wel te veel fouten gemaakt en daar baal ik van, maar ik ben wel blij dat ik nog een aantal rijders achter me heb.”

Jorge Navarro pakte zaterdagmiddag pole-position voor de Moto2 Grand Prix van Valencia.