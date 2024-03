González verovert Moto2-pole in Portugal, Bendsneyder achttiende

Na de kwalificatie van de Moto3 mochten de Moto2-rijders zich op het Autódromo Internacional do Algarve melden om hun startposities te bepalen. De afsluitende training van zaterdagochtend was het eerste meetmoment, waarbij veertien rijders een plekje in Q2 veiligstelden. Dat gold onder meer voor Bo Bendsneyder, die Q1 daardoor kon overslaan. Zonta van den Goorbergh was echter niet snel genoeg en moest zodoende deelnemen aan het eerste segment van de kwalificatie. Dat gold ook voor toppers Ai Ogura en Somkiat Chantra.

Diezelfde Chantra kwam in Q1 goed uit de startblokken door met zijn eerste ronde al naar de eerste tijd te gaan, waarna hij die met zijn tweede poging verbeterde tot 1.42.590. Van den Goorbergh dook daar vervolgens met 0.033 seconde onderdoor, om zijn tijd vervolgens met zestien duizendsten aan te scherpen tot 1.42.541. Later zou de Nederlander van RW Racing GP nog tien duizendsten van zijn tijd afhalen, maar 1.42.531 bleek niet genoeg voor de snelste tijd. Eerst dook Ai Ogura al onder die tijd, waarna Chantra tot 1.42.246 kwam. Die verbeterde de Thai nog tot 1.42.064, waarmee hij Q1 als snelste afsloot. Ogura mocht als nummer twee mee naar Q2, waar hij gezelschap kreeg van Diogo Moreira en Senna Agius. Laatstgenoemde dook in de slotseconden nipt onder de tijd van Van den Goorbergh, die als vijfde eindigde en zondag vanaf P19 moet starten.

Hoog tempo in Q2, Bendsneyder achteraan

Het geplaatste viertal voegde zich vervolgens bij de veertien snelste rijders uit de vrije trainingen voor de strijd om pole-position. Daarin werd het tempo nog wat verder opgevoerd ten opzichte van het einde van Q2. Zo opende Tony Arbolino met een 1.42.188, een tijd die Albert Arenas verbeterde met zijn tweede poging. Lang kon de Gresini-rijder niet van de eerste stek genieten, want Fermín Aldeguer kwam halverwege de sessie naar 1.41.941 toesnellen. De nieuwste aanwinst van Ducati versnelde vervolgens door naar 1.41.758, waarmee hij na de eerste run de voorlopige pole in handen had. Bendsneyder moest het op dat moment doen met P14.

De strijd om pole-position zou in de laatste minuten echt losbranden. Aron Canet dook twaalf duizendsten onder de tijd van Aldeguer, waarna Manuel González met 1.41.514 een nieuw baanrecord reed. Daar kwam uiteindelijk niemand meer aan, waardoor de Spanjaard van Gresini met pole-position aan de haal ging. Op anderhalve tiende volgde Aldeguer op de tweede stek, met Canet op P3. WK-leider Alonso López voert de tweede startrij aan met de vierde tijd, gevolgd door Joe Roberts en Arenas. Ogura, Sergio Garcia, Chantra en Jeremy Alcoba voltooien de top-tien, terwijl Bendsneyder het uiteindelijk moet doen met de achttiende plek.

De Moto2-race in Portugal begint zondag om 13.15 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Portugal