González wint chaotische Moto2-race Japan, Van den Goorbergh vijfde

Nadat David Alonso de wereldtitel in de Moto3 veiligstelde, mochten de Moto2-rijders zich op het asfalt van Motegi melden voor hun Japanse Grand Prix. Aldaar nam een onverwachte naam plaats op de eerste startrij: Zonta van den Goorbergh kende zijn beste kwalificatie tot dusver in het wereldkampioenschap door de tweede startpositie veilig te stellen. Hij gaf in de kwalificatie slechts 0.006 seconde toe op polesitter Jake Dixon. De eerste rij voor de race over negentien ronden werd gecompleteerd door Arón Canet. Kampioenschapsleider Ai Ogura moest voor eigen publiek vanaf de negende plek komen, al stond hij daarmee nog ruim voor titelrivaal en teamgenoot Sergio García. Hij moest het doen met de zeventiende startpositie.

Om 12.15 uur lokale tijd - 05.15 uur in Nederland - doofden de startlichten in Motegi en voor Van den Goorbergh verliep dat niet goed. De RW Racing GP-rijder kwam goed van zijn plek, maar contact met Izan Guevara in bocht 2 zorgde ervoor dat hij terugviel naar de twaalfde positie. Geluk bij een ongeluk was echter dat het tijdens de start ook behoorlijk begon te regenen. Nadat meerdere rijders hun hand opstaken om de wedstrijdleiding hierop te attenderen, besloten de stewards nog voor het einde van de openingsronde om de rode vlag te zwaaien. Bij de herstart, die om 05.35 uur Nederlandse tijd zou plaatsvinden en over twaalf ronden zou gaan, namen de rijders hun oorspronkelijke plek op de startgrid in.

Lastige bandenkeuze voor herstart

Doordat het niet enorm hard regende, maakten de rijders verschillende bandenkeuzes voor de herstart. Het gros van de rijders koos voor regenbanden, maar Ogura, Manuel González, Jeremy Alcoba, Filip Salac, Xavier Artigas én Van den Goorbergh kozen voor slicks. Dat leek bij de start de verkeerde keuze, want alle rijders op slicks vielen terug. Dat gold in het bijzonder voor Van den Goorbergh, die na de openingsronde slechts als 22ste doorkwam. Geluk bij een ongeluk was echter dat het vlak voor de herstart was gestopt met regenen, waardoor de profielloze banden vanaf de tweede ronde al in het voordeel waren.

Dat bleek wel uit de opmars van Ogura, die na de eerste ronde nog als veertiende doorkwam, om vervolgens binnen twee ronden de leiding over te nemen. Tegelijkertijd begonnen ook de overige rijders op slicks aan een inhaalrace. Halverwege de race over twaalf ronden bestond de gehele top-zes dan ook uit de rijders op droogweerbanden: Ogura voerde het veld aan, gevolgd door González, Salac, Alcoba, Van den Goorbergh en Artigas. De twee leiders hadden een voorsprong van bijna negen tellen op het achtervolgende drietal, waardoor ze met elkaar in gevecht konden voor de overwinning.

González verslaat Ogura voor eerste zege

González had echter veel meer tempo dan Ogura, waardoor hij in de negende ronde een succesvolle inhaalactie kon plaatsen. De Gresini-rijder sloeg daarna meteen een gaatje, iets waar Salac op de derde plek aanvankelijk ook in slaagde ten opzichte van Alcoba en Van den Goorbergh. Artigas kon het tempo van de eerste vijf al helemaal niet volgen, maar desondanks reed hij ook met speels gemak weg bij Alonso López en Celestino Vietti, de eerste twee rijders op regenbanden. López zou in de voorlaatste ronde echter twee posities verliezen aan zowel Vietti als Diogo Moreira.

Vooraan beging González geen misstap om na twaalf ronden zijn eerste Moto2-zege te boeken. Ogura deed met zijn tweede plek uitstekende zaken in de strijd om de wereldtitel, terwijl Salac beslag legde op het laatste podiumplekje. Alcoba moest genoegen nemen met de vierde plek en Van den Goorbergh behaalde zijn beste Moto2-resultaat tot dusver door vijfde te worden. Artigas werd op grote afstand zesde, met Vietti op P7 als beste rijder op regenbanden. Wel gaf hij ruim 53 seconden toe op de winnaar. Moreira, López en Guevara completeerden de top-tien in Motegi. Ook Tony Arbolino, Fermín Aldeguer, Dixon, Sergio García en Darryn Binder scoorden punten.

In de titelstrijd heeft Ogura nu een voorsprong van 60 punten opgebouwd ten opzichte van MT Helmets-MSI-teamgenoot García. Over twee weken kan de Japanner de wereldtitel al veiligstellen in Australië, al moet hij dan vijftien punten uitlopen.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Japan