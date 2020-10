Marini ontsnapt aan blessure na zware crash in Le Mans

Marini was de Dunlop-brug op het circuit van Le Mans net gepasseerd toen de achterkant van zijn machine uitstapte. De VR46-coureur werd vervolgens van zijn machine geslingerd en kwam een flink eind verder tot stilstand. Hoewel Marini zichzelf in veiligheid kon brengen, was duidelijk dat de coureur zich flink bezeerd had bij het incident. De Moto2-training werd zelfs enige tijd stilgelegd vanwege de modder die door de glijdende motor op het circuit terechtgekomen was.

Na de val werd Marini in het medisch centrum van het circuit onderzocht op een eventuele enkelblessure, maar daar kon niets vastgesteld worden. In het ziekenhuis is vervolgens een scan gemaakt waar eventuele breuken uitgesloten moesten worden. “Ik heb Luca gesproken en hij voelt zich prima, ik was bezorgd omdat het echt een zware crash was”, sprak zijn halfbroer Valentino Rossi vrijdag na afloop van de trainingen. “Het was een zware crash, maar hij is er redelijk goed vanaf afgekomen. Hij heeft last van zijn rechtervoet, misschien zit er een kleine breuk in zijn voet. Het is een slechte situatie omdat we nu weer drie raceweekenden achter elkaar hebben.”

Sky Team VR46 liet kort na de persverklaring van Rossi weten dat er geen breuk is vastgesteld in de voet van Marini. Hij gaat het zaterdagochtend gewoon proberen en verdedigt dit weekend een voorsprong van 20 punten in de WK-stand. Een andere rijder die vrijdag hard ten val kwam was Piotr Biesiekirski, de jongeling van het Nederlandse RW Racing. De Poolse coureur kwam op aanraden van de artsen vrijdagmiddag niet meer in actie omdat hij na een valpartij kampte met een pijnlijke schouder. Zijn situatie wordt – net als die van de onfortuinlijke Fabio di Giannantonio – zaterdagochtend voor de derde training geëvalueerd.

Met medewerking van Matteo Nugnes