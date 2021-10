De KTM Ajo-coureurs zijn het hele seizoen dominant geweest, maar de condities tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna zorgden voor opschudding in de rangorde. Fernandez begon zodoende als achtste aan de wedstrijd terwijl Gardner vanaf de vijftiende plaats moest komen. Beide heren reden naar voren gedurende de wedstrijd, maar Gardner moest daarbij de stevig verdedigende Somkiat Chantra inhalen. De twee coureurs raakten elkaar en Gardner werd aangewezen als schuldige. Hij moest een long lap-penalty nemen. De Aussie loste die straf in de vijftiende ronde in en hield de zevende plaats vast.

Even daarvoor had Raul Fernandez de leiding in de wedstrijd overgenomen van polesitter Sam Lowes. De Britse coureur was sterk onderweg, maar kreeg een paar waarschuwingen toen de achterband hem bijna in de steek liet. Fernandez ging daardoor naar de koppositie en leek weg te rijden. Aan het eind van het rechte stuk voor Quercia gleed het voorwiel van Fernandez ineens weg en ging hij hard onderuit. De Spanjaard was ongedeerd bij het incident, maar moest toch even op adem komen. De KTM-Kalex daarentegen was volledig gesloopt door de gigantische crash.

Lowes kwam daardoor weer aan de leiding in de wedstrijd, hoewel Aron Canet de aansluiting vond en zelfs een paar ronden aan de leiding ging. Canet was op zijn beurt ook niet foutenvrij en kreeg Lowes met vier ronden te gaan weer om de oren. De Marc VDS-piloot herpakte zich na de waarschuwingen eerder in de wedstrijd en pakte zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van Spanje eerder dit jaar.

De strijd om de tweede plaats was ook behoorlijk intens. Aron Canet verdedigde met hand en tand, maar maakte bij het uitkomen van de laatste bocht een duur foutje waardoor Augusto Fernandez nog onderdoor kwam.

Zo eindigde de wedstrijd met een een-twee voor Marc VDS terwijl een furieuze Aron Canet op de derde plaats eindigde. De Spanjaard viel in de uitloopronde stil zonder brandstof. Celestino Vietti eindigde met de knalgele Kalex-machine, een eerbetoon aan teameigenaar Valentino Rossi, op de vierde plaats. Jorge Navarro werd vijfde voor Stefano Manzi. Na een duel in de slotfase wist Gardner nog de zevende plaats uit het vuur te slepen. De Australiër gaat daardoor nog steeds aan de leiding in het kampioenschap. Hij neemt een voorsprong van achttien punten mee naar de Grand Prix van de Algarve.

Fabio di Giannantonio werd achtste voor Ai Ogura en Marcos Ramirez maakte de top-tien compleet. Bo Bendsneyder kende een solide optreden in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Rotterdammer had de gehele race een goed tempo en eindigde op de twaalfde plaats, nipt achter Albert Arenas.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Emilia-Romagna