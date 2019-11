Moto2 Sepang: Marquez op pole voor potentiële kampioensrace

Nadat Augusto Fernandez, Stefano Manzi, Jesko Raffin en Somkiat Chantra zich plaatsten vanuit Q1, kwamen de achttien snelste rijders aan het vertrek in het beslissende deel van de kwalificatie. In die tweede sessie waren de omstandigheden weer bijzonder lastig. Het regende, maar het was niet genoeg voor regenbanden. Coureurs moesten daardoor op gevoel hun weg vinden over het circuit.

Alex Marquez deed dat het beste, de WK-leider noteerde al in zijn derde ronde een 2.05.244. Niemand kwam meer in de buurt van die tijd toen de regen intensiever werd. Tetsuta Nagashima klom op tot de tweede plaats met Brad Binder op de derde plaats. Titelkanshebber Binder moest zijn tijd in het tweede deel van de sessie rijden nadat zijn eerste vliegende ronden in de mist gingen.

Xavi Vierge eindigde als vierde en staat zondag naast Thomas Lüthi, nog een potentiële kanshebbers op de titel, die vijfde werd. Jorge Martin kwam tot de zesde tijd voor Sam Lowes en Marcel Schrotter. Ramy Gardner werd negende voor Luca Marini.

Jorge Navarro is in theorie nog een van de rijders die kans maakt op de titel, maar hij zag zijn kansen al vroeg in rook opgaan. De coureur crashte in zijn eerste vliegende ronde in bocht 11. Hij slaagde erin zijn machine terug naar de pits te brengen waar de monteurs van Speed Up goed werk leverden om hem weer onderweg te krijgen. De Spanjaard redde het vege lijf vervolgens door zich als vijftiende voor de race te plaatsen.

Bo Bendsneyder kwam niet in de buurt van plaatsing voor Q2, hij eindigde op de negende plaats in Q1. De snelste tijd van de Rotterdammer was een 2.06.363, hij was daarmee zo’n vier tienden langzamer dan Fernandez.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Maleisië - Kwalificatie