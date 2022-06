Twintig jaar na zijn laatste deelname in de TT van Assen stond er zondag weer een Van den Goorbergh op de grid. De 16-jarige Zonta maakte dit seizoen zijn debuut in de Moto2-klasse bij het Nederlandse RW Racing. De massale belangstelling, 104.000 toeschouwers waren zondag op het TT Circuit, kwam even binnen bij Van den Goorbergh senior. “Ja, dat was even een lastig moment. Dat zal Zonta ook hebben als hij zo oud is als ik, als je zoon voor die volle tribunes dan meedoet aan de TT. Ik stond met tranen op de startopstelling, dat was voor mij echt een moment. Ik heb hier ook twintig jaar gestaan, maar nu staat je zoon er. Dat was even een lastig moment. Dat heb ik tot nu toe nooit gehad bij de start, maar nu wel.”

Jurgen probeerde de emoties voor de start te verbergen voor zijn zoon, die zich moest focussen op de race. “Het is gewoon de spanning”, zegt Van den Goorbergh tijdens een mediamoment na de race. “We leven hier al een week naar toe, het was niet zozeer dat ik door hem emotioneel werd omdat we hier van alles doen. Maar door al dat publiek dacht ik: 'fucking hell, ik heb hier zelf altijd op de motor gezeten'. Er komt er nogal wat bij kijken, we staan hier toch maar op de grid met een 16-jarige waarvan we aan het begin van het seizoen nog niet zou wisten of het zou lukken maar waar we wel veel vertrouwen in hadden. Hij maakt het wat dat betreft ook gewoon waar. Hij is zelf ook niet heel snel tevreden, we weten waar we aan werken. Wat dat betreft is hij vandaag met vlag en wimpel geslaagd.”

Achterstand op de leiders al gehalveerd

Zelf was de 16-jarige Zonta tevreden met zijn eerste deelname in de klassieker. Hij eindigde niet in de punten, maar boekte gedurende het weekend steevast progressie. “Je moet over het algemeen zeggen dat we een heel solide weekend gehad hebben”, vindt vader Jurgen. “We hebben niet veel meegemaakt. We hadden een regensessie op vrijdag, dat is lastig voor iemand die amper ervaring heeft op deze baan. Daarnaast hebben we geen crashes gehad, geen technische problemen. Hij is overal vrij makkelijk doorheen gerold. De kwalificatie was de op een na beste van het seizoen, het was een goede tijd. Dat zette hij tijdens de race eigenlijk door.”

Belangrijker dan de positie is de achterstand op de racewinnaar Augusto Fernandez. Daaraan is goed te zien hoe Van den Goorbergh dit jaar progressie geboekt heeft. “In de wedstrijd waren de tijden goed”, voegt senior toe. “Waar we naar kijken is de achterstand op de winnaar en dat proberen we nu naar de 25 seconden te krijgen. Op dit moment staan we op 28 seconden terwijl we van een minuut afkomen. We hebben de achterstand al gehalveerd. De laatste wedstrijden zitten we op 35 of 40 seconden, nu zaten we op 28 seconden. Dus wat dat betreft mogen we zeker niet klagen en ben ik echt trots. Heel blij mee.”