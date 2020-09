Moto2-coureur Martin positief getest op coronavirus

Woensdagavond sijpelde een bericht binnen over een positieve coronatest bij een van de Grand Prix-rijders. Al snel bleek het te gaan om Red Bull KTM Ajo-coureur Martin. Nadat bleek dat de Spanjaard besmet was met het coronavirus, is een tweede test uitgevoerd om een valse positieve test uit te sluiten. Ook die is positief uit de bus gekomen.

De besmetting van Martin, die asymptomatisch is, werd enkele dagen geleden al vastgesteld. Hij is derhalve niet afgereisd naar Misano en zit thuis in quarantaine. Het is nog niet duidelijk of hij volgend weekend, tijdens de tweede Misano-race, weer aan de start kan komen. Volgende week wordt hij opnieuw getest en dan zal duidelijk worden of hij weer kan racen.

Voor Martin komt de besmetting op een zeer ongelegen moment. De coureur staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap Moto2 nadat hij tijdens de beide Oostenrijk-races op het podium eindigde. Hij staat bovendien op de nominatie om in 2021 zijn debuut in de MotoGP te maken. Eerder dit jaar bereikte de Madrileen al een overeenkomst met Pramac Ducati, de bekendmaking laat echter op zich wachten vanwege de contractuele situatie met zijn huidige werkgever KTM.

Het is voor de derde keer dat een persoon uit de MotoGP-paddock besmet is met het coronavirus. Tijdens de Grand Prix van Tsjechië werd een medewerker van Dorna al positief getest, in Oostenrijk kwam vervolgens voor het eerst een rijder aan het licht. Het ging om Matteo Bertelle, een jongeling uit de Red Bull Rookies Cup.