Hopkins: "Roberts is klaar voor MotoGP als hij dat wil"

Roberts begon in maart behoorlijk sterk aan zijn derde Moto2-seizoen door in Qatar pole-position te bemachtigen. Hij was daarmee de eerste Amerikaan in tien jaar die daar in slaagde. In de race greep hij net naast zijn eerste podium, maar de vierde plaats was wel zijn beste Moto2-resultaat. Dankzij de overstap van KTM naar Kalex heeft Roberts meer kunnen eisen van de voorkant van de motor. Ook hebben een aantal veranderingen in zijn crew – Lucio Nicastro is de nieuwe crew-chief en Hopkins werd aangesteld als rijdercoach – ervoor gezorgd dat de coureur beter functioneert. Er zijn voor 2021 nog enkele plaatsen vrij op de MotoGP-grid en goede prestaties van Moto2-coureurs kunnen ervoor zorgen dat ze een kans krijgen.

In een interview met Motorsport.com liet Hopkins weten dat Roberts die stap ‘succesvol’ kan maken. “Ik geloof dat Joe een goede stijl en genoeg vermogen heeft om de stap te maken, maar dat is iets waar hij over na moet denken. Ik denk dat hij het met zijn stijl en talent zeker kan, hij zou succesvol kunnen rijden op een MotoGP-machine en goed kunnen presteren”, zei Hopkins. “Het zou natuurlijk een grote stap zijn, maar ik heb hem aan het begin van het seizoen verteld dat hij als enige Amerikaan [in de paddock] in een goede positie zit. Als hij een goede start van het seizoen heeft, het eerste kwart of de eerste helft, dan maakt hij zeker kans op een MotoGP-zitje. Dat is natuurlijk zijn doel en zijn intentie, maar het is ook aan hem. Hij kan natuurlijk ook nog en jaar in Moto2 blijven en proberen om een kampioenschap te winnen.”

Het is sinds 2014 niet meer voorgekomen dat een Amerikaan een volledig seizoen in de MotoGP reed. Colin Edwards reed in zijn laatste seizoen slechts tien races, Ben Spies nam in 2011 de laatste Amerikaanse zege op het TT Circuit voor zijn rekening. Hopkins onthulde dat hij toch al voorzichtig is begonnen. “Ik heb al een paar van mijn contacten in de MotoGP aangesproken om te zien of we meetings kunnen regelen en kunnen bespreken of dit de gewenste route is”, vervolgde hij. “Maar het is uiteindelijk zijn beslissing. Het is toch een flinke stap. Je moet het stap voor stap aanpakken, je moet realistische verwachtingen hebben. Uiteindelijk moet hij het zelf beslissen en dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar ik denk dat hij de mogelijkheid heeft om het te doen.”

Met medewerking van Lewis Duncan