Roberts op pole voor Moto2-race Qatar, Van den Goorbergh veertiende

Voor de Moto2-rijders werd na de drie vrije trainingen de balans opgemaakt met betrekking tot de eerste veertien plekken in Q2. Zonta van den Goorbergh wist zich op de gecombineerde ranglijst in de top-veertien te rijden, waardoor hij Q1 mocht overslaan. Landgenoot Bo Bendsneyder slaagde daar niet in en werd zodoende veroordeeld tot het eerste segment. Hij bevond zich echter in goed gezelschap, want ook rijders als Alonso Lopez, Marcos Ramirez en Celestino Vietti moesten via Q1 proberen om een plek in Q2 af te dwingen.

Lopez meldde zich kort na de start van Q1 al aan het front door 1.58.619 op de klokken te zetten. De SpeedUp-rijder wist zich daarna nogmaals te verbeteren tot 1.58.168, waarmee hij tot de laatste drie minuten op de eerste positie zou blijven staan. Op dat moment kwam Vietti echter onderdoor met 1.57.870, waarmee hij tevens een nieuw ronderecord reed wat betreft de Moto2 in Losail. De Italiaan van Fantic Racing versnelde daarna door tot 1.57.792 en 1.57.568, waarmee hij als snelste doorging naar Q2. Filip Salac kwam op de tweede plek nog het dichtste bij, maar gaf al meer dan een halve seconde toe op Vietti. Ramirez en Lopez gaven een fractie van een seconde toe op de Tsjech en plaatsten zich eveneens voor het tweede deel van de kwalificatie. Voor Bendsneyder kwam de kwalificatie vroegtijdig ten einde: op 1,3 seconde van Vietti eindigde hij op P11, waardoor hij zondag vanaf P25 moet vertrekken.

De achttien overgebleven rijders meldden zich vervolgens op het asfalt om de indeling van de eerste zes startrijen te bepalen. De ogen waren daarbij vooral gericht op Fermin Aldeguer, die de laatste drie pole-positions opeiste en tevens de laatste twee races op zijn naam schreef. De SpeedUp-rijder opende meteen sterk door 1.57.765 te rijden en de concurrentie, onder aanvoering van teamgenoot Lopez, op meer dan drie tienden te zetten. Dat veranderde echter al bij de tweede getimede ronden, want eerst pakte Aron Canet P1 af en vervolgens zette Vietti de snelste tijd neer. De Italiaan was met 1.57.713 echter nog twee tienden langzamer dan zijn snelste tijd in Q1. Vervolgens versnelde Vietti nogmaals door 1.57.312 te noteren.

In de laatste vijf minuten zetten ook andere rijders nog een tandje bij. Zo versnelde Joe Roberts naar 1.57.305 om de eerste positie over te nemen. In de absolute slotfase wilde de concurrentie zich nog verbeteren, maar een rode vlag voor een geploft motorblok bij Alex Escrig bracht de kwalificatie met nog 33 seconden te gaan vroegtijdig ten einde. Roberts verzekerde zich zodoende van pole in Qatar, op slechts 0.007 seconde gevolgd door Vietti. Canet voltooide de eerste startrij door slechts 0.028 seconde toe te geven op Roberts, terwijl Aldeguer het moest doen met P4. Sam Lowes volgt op de vijfde positie, voor Jake Dixon, kampioen Pedro Acosta, Ramirez en Manuel Gonzalez, terwijl Lopez de top-tien completeerde. Van den Goorbergh kon zich niet echt mengen in de strijd om de eerste drie startrijen en moest genoegen nemen met de veertiende tijd.

De Moto2-rijders melden zich zondag weer op Losail International Circuit voor een race over 20 ronden, die om 16.15 uur Nederlandse tijd begint.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Qatar