Roberts snelt naar knappe Moto2-pole in Mugello, Van den Goorbergh op P17

De Boscoscuro's hebben het Moto2-weekend in Mugello tot dusver gedomineerd. De twee SpeedUp-rijders waren in de tweede training de snelsten, gevolgd door de rijders van MT Helmets - MSI. Zij plaatsten zich, net als wildcard Mattia Pasini, rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie. Zonta van den Goorbergh slaagde daar niet in met zijn 22ste tijd in de afsluitende training, waardoor de Nederlander zich in Q1 al moest melden. Met Filip Salac, Marcos Ramírez, Albert Arenas en teamgenoot Barry Baltus bevond hij zich echter in goed gezelschap.

Van den Goorbergh kwam in het eerste segment van de kwalificatie goed uit de startblokken door 1.50.802 op de klokken te zetten. Darryn Binder dook daar met 1.50.682 en vervolgens 1.50.617 weliswaar meteen onderdoor, maar het was voor de RW Racing GP-rijder genoeg om na de eerste run als nummer twee terug te keren in de pits. Met dank aan Jeremy Alcoba - die met 1.50.583 uiteindelijk de snelste rijder was in Q1 - en Ramírez zakte Van den Goorbergh nog terug naar de vierde plek, maar dat was precies genoeg om door te dringen tot Q2. Ook Ramírez en Binder wisten zich dus te plaatsen, waardoor Salac en Baltus al vroegtijdig klaar waren. Dat gold ook voor Arenas, die zich tevreden moest stellen met de 24ste startpositie.

Voorafgaand aan Q2 werd duidelijk dat Fermín Aldeguer niet van start kon gaan wegens nekproblemen, waarvoor hij later onderzocht wordt in het ziekenhuis. De overige zeventien rijders meldden zich kort na de start van de sessie wel op het asfalt, waarbij Manuel González met 1.50.248 de eerste serieuze richttijd noteerde. Die werd kort daarna door Sergio García echter al aangescherpt tot 1.49.955. De kampioenschapsleider keerde met die tijd als voorlopige polesitter terug naar de pits, voor González, Alonso López, wildcard Mattia Pasini en Somkiat Chantra. Van den Goorbergh bezette op dat moment de zestiende positie.

Tijdens de tweede en beslissende run werd echter bewezen dat het nog sneller kon. Joe Roberts leverde daar meteen bewijs voor door met 1.49.877 een nieuw ronderecord te rijden. De rest van het veld beet de tanden stuk op die tijd, waardoor de Amerikaan van American Racing zijn eerste pole van het seizoen veiligstelde. Op een kleine tiende was García de nummer twee, gevolgd door López en González. Binder verraste met de vijfde tijd op bijna een halve seconde achterstand, voor Ramírez, Pasini, Somkiat Chantra, Arón Canet en Celestino Vietti op de tiende stek. Van den Goorbergh verbeterde zich in de tweede run niet en moest het zodoende doen met de zeventiende tijd.

De Moto2 Grand Prix van Italië begint zondagmiddag om 12.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Italië