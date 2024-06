Roberts wint ingekorte Moto2-race Mugello, Van den Goorbergh pakt punten

De Moto2-rijders maakten zich eigenlijk op voor een Italiaanse Grand Prix over negentien ronden, maar uiteindelijk zouden ze zich zondagmiddag melden voor een race met een lengte van twaalf ronden. Dat was het gevolg van de onderbreking tijdens de Moto3-race, waardoor de start van de Moto2 ook uitgesteld moest worden tot 12.30 uur. Joe Roberts mocht gewoon vanaf pole-position aan de race beginnen, met kampioenschapsleider Sergio García en Alonso López naast hem op de eerste rij. Zonta van den Goorbergh begon vanaf de zeventiende positie, waarmee hij één plekje voor Fermín Aldeguer stond.

Vanaf pole kwam Roberts goed van zijn plek om als leider door de eerste bocht te gaan, gevolgd door López, de goed gestarte Darryn Binder, Ai Ogura, Manuel González en García. Ogura kon het tempo in de eerste fase niet helemaal volgen en zou in de openingsronde weer posities verliezen aan González en García, waarna Arón Canet hem in de tweede ronde opzij zette voor de zesde positie. Kort daarvoor streden López en Binder aanvankelijk met elkaar om de tweede plek, al sloeg eerstgenoemde die aanval af. In de vierde ronde reed de SpeedUp-rijder in de tweede bocht zelfs voorbij Roberts om zo de leiding te grijpen.

Het dramatische weekend van Aldeguer kreeg enkele bochten later een passend vervolg, doordat hij in bocht vier onderuit werd gereden door Jeremy Alcoba en daarmee uitvaller werd. Verder naar voren wist González Roberts aan de kant te zetten voor de tweede positie, terwijl de eerste zeven rijders een gaatje hadden geslagen naar de achtervolgende groep. De kopgroep zou in de zesde ronde echter uitgedund worden tot zes rijders, want in de snelle bocht 8 ging Binder hard onderuit. Van den Goorbergh schoof door dat incident op naar de dertiende positie.

Leiding wisselt meermaals in slotfase

De strijd om de overwinning ontbrandde volledig in de tweede helft van de ingekorte Moto2-race. In de zevende ronde heroverde Roberts de tweede plek ten koste van González, waarna hij in de negende ronde de aanval inzette op López. De Spanjaard drukte de Amerikaan in de eerste bocht echter wat wijd, waardoor González en Canet er voorbij konden komen. Canet zou in bocht 10 naar de leiding komen, maar bij het ingaan van de tiende ronde was het Roberts die optimaal van de slipstream profiteerde om zo de leiding weer in handen te nemen, voor González en Canet.

Roberts en González wisten vervolgens een gaatje te slaan, waarna ze in de laatste ronde even duelleerden om de zege. Die strijd wist Roberts nipt te winnen, waarna hij uiteindelijk met 0.067 seconde voorsprong zijn eerste zege van het seizoen veiligstelde. Achter González won López de strijd om de laatste podiumplaats, met García en Ogura als nummers vier en vijf. Canet moest genoegen nemen met de zesde plek, voor Celestino Vietti en Izán Guevara. Somkiat Chantra en Marcos Ramírez completeerden de top-tien. Diogo Moreira werd op P11 de beste rookie, voor Jake Dixon en Deniz Öncü. Van den Goorbergh scoorde met de veertiende plek twee puntjes, terwijl Mario Aji het laatste puntje voor zich opeiste.

Het Moto2-seizoen wordt in het weekend van 28 tot en met 30 juni vervolgd met de TT van Assen.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Italië