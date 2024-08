Dixon wint Moto2-race Silverstone, Van den Goorbergh en Bendsneyder in de punten

Op het circuit van Silverstone vond door het tijdsverschil met het Europese vasteland de Moto2-race pas na het hoofdgerecht in de vorm van de MotoGP plaats. Desondanks waren er genoeg ingrediënten voor deze race om net zo vermakelijk, al dan niet vermakelijker, te zijn dan de MotoGP. Ai Ogura mocht van de pole-position vertrekken, voor Arón Canet en Diogo Moreira. Bo Bendsneyder mocht na een prima kwalificatie de achtste startplek opzoeken, Zonta van den Goorbergh moest van de vijfde startrij komen met de vijftiende startplek.

Om 15.33 uur Nederlandse tijd ging de Moto2-race van start. Het was een probleemloze start in de kopgroep, waar Ogura direct wegreed van de nieuwe nummer twee, Celestino Vietti. Canet was naar de tweede plaats terugverwezen terwijl ook Bendsneyder en Van den Goorbergh veel posities verloren in de openingsfase. Tony Arbolino moest na een spannend moment met Manuel González ook even gas los laten door Chapel, maar kon alsnog op de achtste plaats aansluiten. Aan het einde van de openingsronde was Bendsneyder naar de twintigste plek teruggezakt, Van den Goorbergh lag op de zestiende plek. Canet had toen de leiding overgenomen, waarna ook Jake Dixon voorbij ging aan Ogura.

In de tweede ronde was de eerste gele vlag van de race een feit na een schuiver van Jaume Masiá bij het uitkomen van Chapel. De Spaanse rijder was in orde, maar zijn motor vloog flink door de lucht. Twee ronden later legde Arbolino zijn Marc VDS-motor in de grindbak van bocht 6 neer nadat hij te laat had geremd. De 24-jarige Italiaan voegde zich, met een grote achterstand, wel weer op de baan. Het was een fase van meerdere glijpartijen, want Somkiat Chantra, Moreira, Filip Salač, Xavi Cardelús gingen kort na elkaar van de baan.

Vooraan reden Canet en Dixon makkelijk weg van Joe Roberts, die na de valpartij van Moreira meer ademruimte had. Maar ook hij ging onderuit in bocht 2 en dus kon Ogura, die veel terrein had verloren, naar de vierde plaats gaan, achter Albert Arenas. De polesitter had het echter niet makkelijk, want González haalde hem ook nog in. Ogura viel vervolgens nog verder terug en kwam in de groep met Darryn Binder, Alonso López, Vietti en Sergio García terecht. Intussen hadden de Nederlanders een onderonsje in de strijd om de veertiende plek, met Van den Goorbergh die halverwege de race voor Bendsneyder zat.

Dixon wacht kans af, punten voor de Nederlanders

Het werd met acht ronden te gaan een strijd om de dertiende plek toen Mario Suryo Aji een highsider had in bocht 7. Bendsneyder haalde Van den Goorbergh en ook nog Fermín Aldeguer in om zo naar de twaalfde plek te gaan, achter Senna Agius. Enkele ronden later was Van den Goorbergh weer sneller en ging hij naar de twaalfde plek, waar hij plots polesitter Ogura voor zich had rijden. Ook met hem rekende hij snel af, waardoor hij opklom naar P11. Hij nam daarbij Aldeguer en Bendsneyder met zich mee en zo viel Ogura alsmaar verder terug.

Vooraan was de situatie hetzelfde: Canet en Dixon waren een klasse apart op Silverstone en reden met zes ronden te gaan zes seconden voor Gonzáles, die Binder achter zich had nadat de Zuid-Afrikaan diens teamgenoot Arenas had ingehaald. In de slotfase nam García, in de openingsronde nog flink teruggevallen tot buiten de top-twintig na geduw en getrek, die derde plek over om een sterke comeback te maximaliseren. Hij had wel nog Vietti in zijn nek hijgen en moest voluit rijden om die derde plek vast te houden.

In de laatste ronde was het Dixon die het gat naar Canet had gedicht en toesloeg in de eerste bocht. Canet kon daardoor niet antwoorden en moest plots in de aanval gaan na ronden van consolideren. De Brit had uiteindelijk genoeg over om Canet achter zich te houden om na zeventien ronden als winnaar van zijn thuisrace over de streep te komen, vlak voor Canet. Vietti was uiteindelijk de nummer drie in de spannende strijd die achter de kopgroep plaatsvond. Van den Goorbergh kwam als elfde over de streep, Bendsneyder werd dertiende achter Aldeguer.

Uitslag Moto2 Silverstone