Dixon wint Moto2-race in Aragón, puntenfinish voor Van den Goorbergh

Nadat de Moto3 de zondagse raceactie op Motorland Aragón aftrapte, mochten de Moto2-rijders zich daarna melden voor hun Grand Prix van Aragón. Zaterdag pakte Jake Dixon zijn eerste pole-position van het huidige seizoen door rookie Diogo Moreira en Arón Canet af te troeven. Bo Bendsneyder mocht vanaf de dertiende positie aan de race over negentien ronden beginnen, landgenoot Zonta van den Goorbergh stond daar zes plekken achter. Opvallend genoeg stonden de Nederlanders in de buurt van de twee leiders in het kampioenschap: Ai Ogura moest vanaf P16 starten, WK-leider Sergio García moest het zelfs doen met de 28ste positie.

Vanaf de eerste startpositie kwam Dixon goed weg om zo kopstart te pakken, voor Moreira en de goed gestarte Tony Arbolino. Voor Izán Guevara verliep de start minder voorspoedig, want in de derde bocht werd hij al van zijn CFMoto Aspar-machine geworpen. Enkele bochten later werd Canet de tweede crasher met een highsider in bocht 9, nadat hij eerder in de openingsronde al twee keer van de baan ging. Vooraan hield Dixon de regie in handen, terwijl Arbolino voor het einde van de eerste ronde al naar de tweede plek kwam. Bendsneyder kwam in de middenmoot door, maar zijn race kwam in de eerste bocht van de tweede ronde al ten einde door een crash.

De vanaf de elfde plek gestarte Fermín Aldeguer maakte in de openingsfase veel terrein goed door in de tweede ronde al naar de tweede positie te komen. Arbolino counterde echter al snel en een ronde later nam Moreira de derde plek weer over van de toekomstige MotoGP-rijder van Gresini. Dixon leidde nog altijd, maar in de vierde ronde zag hij Arbolino dan toch voorbijkomen. Twee ronden later antwoordde de Brit van CFMoto Aspar echter weer door de koppositie te heroveren. Op dat moment was er een kopgroepje van zeven rijders ontstaan, waar ook Moreira, Deniz Öncü, Aldeguer, Alonso López en Joe Roberts toe behoorden.

Dixon overtuigt, dure fouten Aldeguer en Roberts

In dat groepje wilde de ietwat teruggevallen Aldeguer zich weer naar voren knokken, maar dat kwam hem in de zevende ronde duur te staan. Bij het aanremmen voor bocht 14 was er contact met Öncü in het gevecht om de derde plek, waardoor de Spanjaard van zijn Boscoscuro geworpen werd. Daarmee noteerde Aldeguer opnieuw een nulscore. Öncü werd ietwat teruggeworpen door het incident, waar Aldeguers teamgenoot López van profiteerde. In de achtste ronde nam hij de derde plek over van Moreira, die langzaam maar zeker zou terugzakken omdat hij te veel van zijn banden had gevraagd. De Braziliaan zag een rondje later namelijk ook Öncü weer voorbijkomen.

Het dramatische weekend van García kreeg intussen een passend vervolg. De Spanjaard reed al op de 24ste positie rond toen hij een long lap-straf kreeg voor het veelvuldig overschrijden van de track limits. Na het inlossen van die straf besloot hij zijn Boscoscuro in de twaalfde ronde in de pits te parkeren. Aan het front konden Dixon en Arbolino een uitstekend tempo aanhouden, die ze in staat stelde om een gat te slaan richting López en Öncü, die onderling om de laatste podiumplek gingen vechten. Een lange strijd werd het echter niet, want de Turk van KTM Ajo ging in de veertiende ronde in de laatste bocht langs López. Daarna nam Öncü snel afstand, binnen vier ronden had hij al een gat van bijna drie seconden geslagen.

Op dat moment had Dixon ook een klein gaatje geslagen richting Arbolino door een reeks snelle ronden. In de laatste ronde hield de Brit stand om zo zijn tweede zege van het seizoen te boeken, zijn vierde podiumplaats op rij. Arbolino eindigde op een ruime seconde op de tweede stek en de derde plek was voor Öncü, die zijn eerste Moto2-podium boekte. López moest genoegen nemen met P4, ruim voor Manuel González, Somkiat Chantra en Marcos Ramírez. Ogura knokte zich knap naar voren en profiteerde van Roberts' crash in de slotronde door achtste te worden. De negende positie was voor Darryn Binder, met Celestino Vietti op P10. De overige punten werden gescoord door Filip Salac, Ayumu Sasaki, Barry Baltus, Van den Goorbergh en Mario Aji. Moreira viel uiteindelijk terug naar de puntloze zeventiende positie.

Het Moto2-seizoen wordt volgende week alweer vervolgd op Misano World Circuit Marco Simoncelli, waar de Grand Prix van San Marino wordt verreden.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Aragón