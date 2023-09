Dixon naar Moto2-pole in Catalonië, Nederlanders kunnen niet verrassen

De Nederlandse coureurs in de Moto2 kenden een wisselende aanloop naar de kwalificatie voor de GP van Catalonië. Zonta van den Goorbergh slaagde er zaterdagochtend tijdens de derde vrije training in om de veertiende tijd te rijden, waarmee hij zich rechtstreeks plaatste voor Q2. Bo Bendsneyder slaagde daar zaterdagochtend niet in, want de Rotterdammer eindigde op de gecombineerde ranglijst op P20 en moest via Q1 plaatsing voor het tweede kwalificatiedeel afdwingen.

Bendsneyder bevond zich in Q1 in goed gezelschap, want met Filip Salac, Somkiat Chantra en Tony Arbolino waren er enkele grote namen die zich ook nog niet voor Q2 hadden geplaatst. De coureurs werkten één lange run af in het eerste segment, waarbij de tijden gaandeweg steeds iets sneller werden. Bendsneyder ging iets eerder de baan op dan de rest en benutte de vrije lucht door consistent rondetijden van 1.45.0 te rijden. Daarmee stond hij lang in de top-vier, iets wat na een late verbetering ook nog het geval was. In de laatste seconden werd hij er echter uit gedrukt door Salac en Baltus, die op P3 en P4 respectievelijk 0.004 en 0.003 seconde sneller waren dan Bendsneyder. De Nederlander moet het doen met de vijfde plek, wat P19 wordt op de startgrid. Chantra en Sergio Garcia waren de snelste mannen in Q1 en gaan ook door, wat inhoudt dat Arbolino het moet doen met P6 en de twintigste startpositie.

Van den Goorbergh bleef zodoende de enige Nederlander met een plekje in Q2, waarin Ai Ogura zich aanvankelijk de snelste rijder toonde door 1.44.214 op de klokken te zetten. In de laatste fase van de sessie zetten de coureurs nogmaals aan en werden er diverse verbeteringen genoteerd. Dixon nam met nog enkele minuten te gaan met 1.44.089 de koppositie over en dat zou later genoeg blijken voor pole-position, nadat diverse coureurs bij hun laatste poging buiten de lijntjes kleurden en hun rondetijd daardoor werd geschrapt.

Vooraan was de pole dus voor Dixon, die op de eerste startrij gezelschap krijgt van Aron Canet en Ai Ogura. Manuel Gonzalez verraste met de vierde startpositie, voor Albert Arenas en Fermin Aldeguer. Alonso Lopez, Garcia en Pedro Acosta veroverden intussen een plek op de derde startrij, terwijl Baltus de top-tien completeerde. Van den Goorbergh kon zich niet echt mengen in de strijd om de eerste vier startrijen en moest zich uiteindelijk na een foutloze sessie tevreden stellen met de zeventiende startpositie.

Voor de Moto2-coureurs staat in Catalonië alleen nog de race op het programma. Het startsein voor de wedstrijd wordt zondag om 12.15 uur gegeven.

Uitslag kwalificatie Moto2 Grand Prix van Catalonië