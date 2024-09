De Moto2-rijders werkten hun afsluitende vrije training zaterdagochtend af op een opdrogende baan. Verbeteringen van de vrijdagmiddag gereden tijden zaten er dus niet in en dat leverde enkele verrassende namen op in Q1. Kampioenschapsleider Sergio García en teamgenoot Ai Ogura moesten zich in het eerste segment al melden, evenals Tony Arbolino. Zij kregen gezelschap van Zonta van den Goorbergh, die zich vrijdagmiddag ook niet bij de beste veertien reed. Bo Bendsneyder deed dat wel en dus verdiende hij daarmee rechtstreekse plaatsing voor Q2.

Van den Goorbergh begon goed aan het eerste deel van de Moto2-kwalificatie door halverwege als nummer vier - en met een voorlopig startbewijs voor Q2 - terug te keren naar de pits voor nieuwe banden. Ai Ogura drukte hem met vijf minuten te gaan weer terug naar P5 door zelf de tweede tijd te rijden. De Japanner ging vervolgens zelfs naar 1.52.969 en de eerste plek, die hij overnam van Filip Salac. Later verbeterde Ogura nogmaals, maar de snelste tijd zou uiteindelijk belanden bij Van den Goorbergh. Hij klokte na het vallen van de vlag 1.52.603 om met P1 door te gaan naar Q2. Arbolino volgde op de tweede plek met 0.024 seconde achterstand, terwijl Ogura op P3 slechts 0.054 seconde toegaf. Het laatste startbewijs ging naar Salac. Opvallende afwezige was García, die in de slotfase hard crashte en mede daardoor tot slechts de vijftiende tijd - en de 29ste startpositie - kwam.

Moreira verrast, maar Dixon pakt pole

Het achttienkoppige gezelschap in Q2 was daarmee compleet en om 14.10 uur mochten ze beginnen aan de strijd om pole-position - onder wie dus Bendsneyder en Van den Goorbergh. Halverwege de sessie konden zij zich echter nog niet mengen in het gevecht om de eerste startposities. Bendsneyder schoof weliswaar op naar de negende stek, maar Van den Goorbergh moest zich nog tevredenstellen met de zeventiende positie. Vooraan bepaalde Albert Arenas aanvankelijk het tempo, totdat Diogo Moreira vlak voor zijn bezoek aan de pits naar 1.51.848 versnelde.

De strijd om pole zou in de laatste vijf minuten gestreden worden. Nadat diverse rijders hun eigen tijd al hadden verbeterd, klokte Arón Canet 1.51.784 om de voorlopige pole over te nemen. Na het vallen van de vlag antwoordde Moreira weer door 0.014 seconde sneller te gaan, maar de pole belandde uiteindelijk bij Jake Dixon. De Brit van CFMoto Aspar noteerde 1.51.636 om zich van de beste startplek te verzekeren. Moreira en Canet completeren de eerste startrij, met Deniz Öncü, Arbolino en Arenas op rij twee. Alonso López stelde met de zevende tijd ietwat teleur, al bleef hij Joe Roberts en Celestino Vietti wel voor. Manuel González voltooide de top-tien, waarin Bendsneyder (dertiende) en Van den Goorbergh (achttiende) dus ontbraken.

De Moto2 Grand Prix van Aragón gaat zondag om 12.15 uur van start.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Aragón