Dixon boekt in Assen eerste zege, Van den Goorbergh 20e

Voor Zonta van den Goorbergh zat er in de kwalificatie niet meer in dan de 23e plaats. De enig overgebleven Nederlander in de tussenklasse had in de eerste vrije training technische problemen met zijn Kalex. In de tweede oefensessie maakte hij een stevige valpartij in de Geert Timmer-chicane mee. Het gebrek aan rijtijd die hij daardoor had opgelopen, brak de 17-jarige piloot uit Breda op in de kwalificatie. WK-derde Alonso Lopez mocht in Assen van de pole-position vertrekken, met Jake Dixon op P2 en Ai Ogura op de de derde plaats. WK-leider Tony Arbolino stelde zich op bij de tiende stek. Pedro Acosta, tweede in de tussenstand en winnaar van de voorgaande twee wedstrijden, stond op P6.

Bij aanvang van de zonnige wedstrijd om 12.15 uur tikte het kwik in Assen 28 graden Celsius aan. Lopez liet zich bij de start van de rit over 22 ronden niet verrassen en pakte resoluut de kop. Hij sloeg daarop een gat van een paar tienden. Ogura beroofde bij de start Dixon van de tweede plek. Het duo wist op hun beurt een seconde los te komen van achtervolgers Acosta en Albert Arenas. Van den Goorbergh bleef in de openingsfase op de 23e plek in het veld van 28 coureurs.

Na zeven ronden vonden vooraan Lopez, Dixon, Ogura en Acosta elkaar. Lopez wist de leiding lang vast te houden, maar in de twaalfde ronde vond Dixon het mooi geweest. Aan het einde van die omloop waren ook Ogura en Acosta langs de Boscoscuro-machine van Speed Up Racing. Dixon maakte in de veertiende ronde een schakelfout bij de Strubben en moest toezien hoe Ogura en Acosta hem voorbij gingen.

Hij kreeg de tweede plek even later weer terug doordat Acosta zich verslikte in de GT-bocht; de KTM-rijder ging er bijna onderuit. Omdat hij daarbij de chicane afsneed, volgde er een long lap penalty. Daar zou het niet bij blijven. Acosta sneed bij het nemen van de long lap penaly-afslag opnieuw een stukje af, en dus volgde er een tweede bestraffing.

Het lukte Ogura aanvankelijk om een seconde los te komen van Dixon, maar de laatste ging er in de slotfase nog eens goed voor zitten. Twee ronden voor het einde drukte Dixon zich bij het remmen voor de Haarbocht langs Agura, die wijd ging. De Brit koerste vervolgens af op de winst, zijn eerste Grand Prix-zege. Op 1.3 seconde kwam Ogura als tweede binnen. Acosta wist ondanks de twee long laps Fermin Aldeguer voor te blijven. Canet werd vijfde, voor Lopez en Arbolino. Voor Van den Goorbergh zat er niet meer in dan de twintigste plaats.

Bo Bendsneyder deed niet mee in Assen. De Nederlander, vorig jaar vijfde in de TT, brak bij een crash in de Grand Prix van Duitsland zijn sleutelbeen en bleek niet voldoende hersteld voor zijn thuisrace.

WK-stand

Arbolino voert na acht races het kampioenschap aan met 148 punten. Acosta volgt met 140. Dixon is gestegen naar de derde plek. Met zijn zege in Assen staat hij op 104 punten. Bendsneyder is zeventiende met 18 punten. Van den Goorbergh heeft nog steeds een nul achter zijn naam.

De volgende Moto2-race is de Britse Grand Prix op Silverstone, op zondag 6 augustus.

Uitslag Moto2 TT van Assen