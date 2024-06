Italiaanse punten voor Van den Goorbergh: "Had wel meer ingezeten"

In de kwalificatie van de Moto2 voor de Grand Prix van Italië wist Zonta van den Goorbergh via Q1 door te dringen tot het tweede deel. Daarin verzekerde hij zich van de zeventiende startpositie voor de race in Mugello, die wegens een rode vlag in de Moto3-race werd ingekort tot slechts twaalf ronden. In de ingekorte race werkte de RW Racing GP-rijder zich op tot de veertiende positie, waarmee hij twee WK-punten veiligstelde. De plek in Q2 en de puntenfinish stemden Van den Goorbergh tevreden, maar na afloop liet hij ook blijken dat er misschien wel meer te halen viel.

"We vertrekken vanuit Mugello met twee WK-punten en voorafgaand aan het weekend was dat natuurlijk het doel. We hebben Q2 gehaald en punten gescoord, dus wat dat betreft zijn de doelstellingen gehaald", zei Van den Goorbergh. "Natuurlijk had ik wel gehoopt op iets meer en ik denk dat dat er ook wel had ingezeten. In het begin van de race kostte de crash van [Fermín] Aldeguer me wat tijd en daardoor verloor ik de aansluiting met de groep voor me. Hoe dan ook was het geen slechte wedstrijd en nu hebben we drie weken om uit te kijken naar de thuis Grand Prix. We hebben nu een aantal goede races gereden dus laten we dat voortzetten in Assen."

Van den Goorbergh scoorde in Mugello voor de vierde keer dit seizoen punten en met dertien punten is hij de nummer negentien in de tussenstand van de Moto2. De Nederlander is daarmee beter uit de startblokken gekomen dan tijdens het voorgaande seizoen, toen hij tot de dertiende Grand Prix in India moest wachten op zijn eerste punten. Teammanager Jarno Janssen ziet dat dan ook als een positieve ontwikkeling bij de rijder uit Breda. "Dat we nu uit zeven races vier keer hebben kunnen scoren is een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar, dus daar kunnen we blij mee zijn."

Van den Goorbergh en RW Racing GP kunnen na de double-header in Catalonië en Italië nu drie weekenden tot rust komen, alvorens de combinatie aan hun thuisrace begint: de TT van Assen.