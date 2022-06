Interview Zonta van den Goorbergh: “Die punten komen wel dit jaar”

“Tot nu toe gaat alles vrij goed”, begint Van den Goorbergh junior tegenover Motorsport.com op het terras van de hospitality van zijn team RW Racing GP. Hij is er in de eerste acht races van dit seizoen nog niet in geslaagd om punten te scoren, maar dat lag vooraf ook al niet in de lijn der verwachting. Want wat kun je van een 16-jarig broekie die zijn debuut maakt in het wereldkampioenschap en tot nu toe alleen nog maar op Moto3-spec machines gereden heeft? Vrij weinig, om eerlijk te zijn. En dus werden de verwachtingen voor de start van het seizoen logischerwijs behoorlijk getemperd.

“In mijn ogen zijn de verwachtingen zeker veranderd”, geeft Van den Goorbergh toe. “Ik wil goede resultaten halen, maar we hebben goede en slechte weekenden. Ik kan er hier goed bij zitten, maar over twee weken kan het weer een ander verhaal zijn. We zijn nog niet constant genoeg, maar dat is wel logisch. Ik hoor eigenlijk niet thuis op deze motor. Het is niet zo dat ik iets helemaal fout doe, maar het scheelt soms een paar tienden en dat is in deze klasse direct een verschil van vijf tot tien plekken. Dat is het verschil tussen een goed en een minder resultaat, dat betekent niet dat je verkeerd op de motor zit, maar de marges zijn heel klein.”

De openingswedstrijd in Qatar verliep wat dat betreft boven verwachting. Van den Goorbergh kon aardig meekomen in zijn groep en reed de race zonder grote problemen uit. Indonesië was hetzelfde verhaal, al was die race ingekort vanwege het weer. In de races daarna kwam de man uit Breda meermaals in kansrijke positie. “Dat was niet makkelijk. Ik had in Argentinië een heel goed weekend, maar ging er in de wedstrijd af. Ik voelde me echt heel sterk in de race, maar ik maakte een slechte start. Desondanks haalde ik in de eerste ronde wel zes of zeven rijders in. Dat was echt niet normaal. Toen ging ik zelf in de fout, ik wilde iets te veel. Dat was frustrerend omdat het mijn eigen fout was.”

Herpakken na drie DNF's op rij

In Amerika en Portugal werd Van den Goorbergh vervolgens getroffen door het noodlot. Op COTA werd hij in de eerste ronde van achteren aangereden, in Portimao regende het plotseling en ging Van den Goorbergh er samen met een groot aantal collega’s af in bocht 2. Wat hij daarvan leerde? “Het waren niet mijn fouten”, zegt hij. “Dan kun je ook niets aanpassen, het was eerder het tegenovergestelde. Het is wel even lastig als je drie races niet finisht en het was ook zaak om in Jerez een volledige race uit te rijden.”

Tot en met de Portugese Grand Prix had Van den Goorbergh maar één volledige raceafstand gereden. Geen beste statistiek voor een coureur die met een fikse achterstand begon aan het seizoen, maar de verzachtende omstandigheden waren helder. Le Mans was nog zo’n ontdekkingstocht voor Van den Goorbergh, die nog nooit gereden had op de Franse baan. “Le Mans was een lastig weekend waar ik het gevoel niet kon vinden, maar daar reed ik tot de laatste ronden ook wel een goede wedstrijd. Het gaat steeds beter. Nu we een paar wedstrijden uitgereden hebben, bouwen we wel gewoon vertrouwen op en dat hebben we nodig.”

De Grand Prix van Italië was een ander verhaal. Daar had Van den Goorbergh de smaak wel aardig te pakken, maar liep hij in de tweede helft van de race tegen zijn fysieke grenzen aan. “In Mugello kwam ik iets tekort en kreeg ik last van verzuring in mijn armen. Het leek op arm pump, maar het was niet zo dat ik na de wedstrijd niets kon beetpakken. Ik had gewoon geen kracht meer, van het ene op het andere moment was het weg. Ik haalde iemand in en een ronde later was ik 1,8 seconde langzamer. Toen was het helemaal weg en kon ik niet meer pushen. Ik heb een stapje teruggedaan zodat ik in elk geval nog kon uitrijden. Dat was even lastig, maar daar werken we gewoon aan.”

Trainingsarbeid begint zich uit te betalen

Het is iets waar Van den Goorbergh nog een stap in moet maken. “Normaal duurden mijn races zo’n veertien of vijftien ronden, maar nu moet ik langer. In Mugello ging het tot de zeventiende ronde goed en tot dat moment kon ik op volle kracht rijden. Dat is het bewijs dat ik wel stappen maak, maar het is nog niet genoeg”, aldus Van den Goorbergh. In zijn trainingsarbeid heeft hij voorlopig geen specifieke zaken hoeven aanpassen. “We zijn niet uit Qatar vertrokken met de gedachte dat we echt een aantal dingen anders moesten doen.”

Teamgenoot Barry Baltus heeft dit seizoen een flinke stap gemaakt en is uitgegroeid tot een vaste kracht in de punten. Van den Goorbergh kan alleen niet meeliften op het succes van de Waalse coureur. “We kijken niet naar elkaars data omdat we een totaal andere stijl hebben. Ik rijd veel vloeiender, hij veel puntiger”, legt Van den Goorbergh uit. Het gevoel met de motor groeit nog elke week. “We passen nog steeds dingen aan, maar het eerste gevoel in Qatar was gewoon goed. Daar stond ik op twee seconden van de eerste en zag je dat het gevoel er wel gewoon was. Daar proberen we nu steeds meer aan te bouwen. Tot nu toe ben ik erg te spreken over het team. Ik kan het goed met mijn crew-chief vinden, ik heb goede monteurs en een goede data-man. Daar kan ik op dit moment zeker niet over klagen.”

De kwalificatie is voor Van den Goorbergh momenteel het grootste verbeterpunt. “We moeten betere wedstrijden rijden, maar dat begint in de kwalificatie. In Mugello hadden we een groepje verder naar voren kunnen zitten, maar in mijn snelste kwalificatierondjes kreeg ik twee keer een gele vlag en kon me daardoor niet verbeteren. Dan kom je in de beginfase van de race ook tekort. Daar verlies je zoveel tijd. Daar moeten we aan werken, maar dat is een zoektocht naar pure snelheid. In Moto2 is het zo dat je er de eerste drie, vier ronden goed bij moet zitten en dan blijf je eigenlijk ook gewoon in je groepje hangen. Dan kun je lossen, maar word je eigenlijk niet meer ingehaald.”

Het geeft Van den Goorbergh het vertrouwen om op de huidige voet door te gaan. Hoewel het scoren van punten dit seizoen niet een doel op zich is, stelt hij vast: “Dan komen die punten vanzelf.”

Zonta van den Goorbergh, RW Racing GP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images