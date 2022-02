Interview Jurgen van den Goorbergh: “Zonta heeft een uitzonderlijk talent”

In de studio van Ziggo Sport vond donderdagochtend de teampresentatie plaats van Moto2-team RW Racing, de enige Nederlandse formatie in de Grand Prix-paddock. Veel aandacht ging daarbij uit naar Zonta van den Goorbergh, die volgend weekend zijn Grand Prix-debuut gaat maken in Qatar. Het is ongebruikelijk om rechtstreeks naar de Moto2-klasse te gaan, maar in het geval Van den Goorbergh wel te billijken. Fysiek is de pas zestienjarige coureur behoorlijk groot, iets wat hem in de klasse voor lichtgewichten zou hinderen. Ook is de algemene verwachting dat Van den Goorbergh zich de komende jaren wel kan mengen in de Moto2-strijd. Motorsport.com ging tijdens de presentatie in gesprek met Jurgen van den Goorbergh, die na jaren als teambaas, teammanager, hoofdmonteur en chauffeur nu vooral weer als vader betrokken is bij de loopbaan van zijn zoon.

Jurgen, het is een belangrijke dag geweest. De start van een nieuw hoofdstuk in de carrière van Zonta en eentje die toch wel behoorlijk onverwacht kwam. Wanneer ging dit proces lopen en hoe is het ontstaan?

“We zijn afgelopen zomer gaan praten, Jarno [Janssen] en ik. Het had ermee te maken dat een bepaalde deal mislukte. Dat was voor ons plan A. Dat was het Petronas-team in Moto3, maar Petronas trok de stekker uit de sponsoring. In een week tijd viel alles als een kaartenhuis in elkaar. Dat was wel even schrikken, maar voor mij ook het moment om snel te schakelen. Er waren verschillende opties dat we Moto3 konden rijden, nog voordat we met RW gingen praten. Zonta stond in de belangstelling van meerdere teams, maar Petronas was daarin wel het beste team met goede faciliteiten en een chefmonteur die we kenden. Dat zag ik echt wel zitten. Als dat klapt, kijk je naar de mogelijkheden die daar net achter zitten. Dat beviel me al niet heel erg goed, ook voor de groei van Zonta. Ik heb het er met m’n broer over gehad, we stelden ons de vraag of Moto2 ook een optie was. En dan ging het eerst om het Junior WK voor Moto2. Daar heb ik met Jarno over gesproken en hij had dat ook gedacht, maar wel direct WK. Daar zat ik ook aan te denken, maar dan komt er nogal wat op ons af. Hij was op dat moment vijftien en een half jaar, begin december werd hij zestien en om hem dan direct in het WK neer te zetten. Daar hebben we binnen drie weken een strak plan voor gemaakt.”

Wat waren voor jou de aanknopingspunten om te geloven dat dit een succesvol project kan zijn?

“Het was in eerste instantie zaak hem zo snel mogelijk te laten rijden, nog in 2021. Hij kon een dag of vier rijden met de NTS. Jarno moest dat regelen, maar dat lukte. Ik moest Zonta ook nog zien te overtuigen, want je wijkt ineens van het plan af waar je al jaren mee bezig bent. Het ging altijd om het halen van Moto3 en ineens is het Moto2, daar schrik je dan toch wel van. Hij moest er wel een paar nachten over slapen, maar toen zag hij het ook wel zitten. Dan moet je rijden, maar ook zorgen dat het budget er komt. Dat is toch anderhalf, misschien wel twee keer meer dan in Moto3. Bij de Formule 1 in Zandvoort ben ik om tafel gegaan met de partners en die stonden eigenlijk direct wel achter me. Jarno zette door, maar het had voor mij wel een streepje voor als het met Kalex zou zijn. Dat was voor mij een belangrijke voorwaarde. Het is geen must, maar dat zette mij aan het denken.”

Je hebt het net al over een pad dat min of meer uitgestippeld is, waar dan ineens van afgeweken wordt. Was het lastig om Zonta te overtuigen?

“Dat heeft wel een paar dagen geduurd.”

Waar zat die twijfel in?

“Dat er toch wel heel veel op hem af zou komen. Hij was nog niet klaar met Moto3, daar wilde hij zich nog bewijzen en daar had hij ook genoeg kans om een gooi te doen naar een top-vijf in het WK en ook meedoen om de wereldtitel. Die moet je dan laten varen. Dat was voor hem wel een grote schok, dat wisten wij ook wel. Hij heeft er even tijd voor moeten nemen en een weekje later was het bezonken. Kijk naar je groei, kijk naar je doel en dat doel is de MotoGP. Dan kun je Moto3 ook overslaan, dat is maar een tussenstap. De Moto3-klasse is ook een rare klasse geworden. Er zijn veel ongelukken gebeurd, het is een vreemde klasse geworden waarin het grootste talent niet altijd boven komt drijven.”

Dat talent is belangrijker in Moto2 dan dat het nu is in Moto3.

“Met Pedro Acosta is het grootste talent ook wel daadwerkelijk wereldkampioen geworden, maar desalniettemin zijn er ook wedstrijden geweest waar het helemaal nergens over ging. Ze reden elkaar gewoon van de motor af. Dat is ook gebeurd. Er zijn ongelukken gebeurd…"

Tekst loopt door onder de foto

Zonta van den Goorbergh in het Junior WK Moto3 Foto: CEV

In 2021 kwamen meerdere tieners om het leven in races met Moto3-materiaal, waaronder Grand Prix-coureur Jason Dupasquier tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Er zijn reeds maatregelen genomen om de wedstrijden minder gevaarlijk te nemen, maar het effect daarvan moet nog blijken. De klasse is gebouwd voor close racing en het talent van coureurs is ondergeschikt aan het lef dat ze moeten tonen om vooraan mee te doen. Van den Goorbergh senior is wat dat betreft helemaal niet rouwig om de stap die zijn zoon nu kan overslaan.

Is het wat dat betreft voor jou als vader een stap die meer geruststelling brengt?

“Ja. Het gaat in Moto2 wel erg hard, in Portimao heb ik wel gezien dat die motoren heel hard accelereren. En hij heeft in Jerez mijn tijd in de 500cc ook al geëvenaard, de motoren zijn ontzettend snel en wij stonden in die tijd al niet stil. Het loopt nu verschrikkelijk hard, maar het talent komt wel meer om de hoek kijken. In de Moto3 is het meer een spelletje en lopen ze met elkaar te mieren. Nu zie je dat zijn talent meer benut wordt en dat heeft hij misschien wel meer dan een ander. Er zijn tien waar ik hem mee vergelijk en ik denk dat er maar drie zijn die zijn talent hebben. Die andere zeven zijn ook goed, maar die doen het meer op lef. En dan is Moto2 de klasse waar je verder komt.”

Je verwees tijdens de teampresentatie naar de valkuilen waar je zelf in trapte en waar je Zonta nu voor wil behoeden. Welke zaken denk je dan aan?

“Het gaat bij valkuilen vooral in de omgang met mensen, met teams, teammanagers en sponsors. Ik ben gewoon zijn management en ik behartig al zijn belangen met sponsoren, hij kent de contracten helemaal niet. Dat moet voorlopig ook zo blijven. Dat zijn zaken waar ik vroeger als jonge gast zelf mee moest dealen. Daardoor krijg je veel bagage, maar is dat nou nodig als iemand dat voor mij kan doen? Dat heeft mij veel ellende gekost, hij moet zorgen dat hij goed op de motor zit en dat hij vrij kan rijden en in Qatar denkt: ‘Dit is leuk’. Er zijn nog 29 andere rijders in de baan en daar moet hij aan denken, niet of een bepaalde rekening al betaald is.”

Tekst loopt door onder de foto

Van den Goorbergh maakte op de Portimao-rollercoaster zijn eerste officiële Moto2-meters Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Van den Goorbergh junior reed de afgelopen seizoenen in de juniorklasse van Red Bull, maar ook in het Junior WK Moto3. Daar rijden coureurs op ouder materiaal dan de Grand Prix-rijders. Vorig seizoen zette Jurgen in samenwerking met zijn partners een eigen team op om Zonta's kansen zo goed mogelijk te benutten. Door de plotse Moto2-plannen werd het seizoen vroegtijdig afgebroken. Bij RW Racing verandert de rol van vader Van den Goorbergh.

Jij was vorig seizoen teambaas, crew-chief, chauffeur en cateraar in het eigen team dat je voor Zonta had opgericht om het Junior WK te rijden. Hoe gaat je rol dit seizoen veranderen?

“Die gaat behoorlijk veranderen. Het team bestaat uit vijf man met de monteurs en crew-chief, ik ben de zesde man in het team. Ik moet zorgen dat Zonta fit is voor iedere sessie, dat alles gewoon kant en klaar staat. Ik blijf aan de oppervlakte wel betrokken bij het team, maar ik ga niet aan de motor sleutelen of andere dingen doen. Er is wel overleg met de crew-chief en daar sta ik ook mee in contact. Zo kan ik op de baan kijken hoe bepaalde aanpassingen uitpakken. Ik ben meer een rijderscoach, maar heb wel toegang tot de data en kan op basis daarvan ook overleggen. Het is voor Zonta een heel goed team, de resultaten die ze tot nu toe gescoord hebben zijn nog niet indrukwekkend maar dat heeft ook met andere dingen te maken. Voor ons is het een uitstekend team om mee te beginnen, ik ken de teameigenaar en de teammanager goed. De Nederlandse taal is wat dat betreft ook wel makkelijk, dan kun je nog eens stevig met elkaar praten. Uiteindelijk moet je met elkaar door één deur en dat werkt goed.”

Wat heb je tot nu toe aan progressie gezien bij Zonta als rijder, maar ook bij Zonta als teamspeler?

“Ik heb hem nu echt losgelaten, ik zit er wel bij als er gesproken wordt maar alles gaat in het Engels. Verder laat ik hem zijn gang gaan, ik spring alleen in als ik suggesties heb om iets te proberen. Dat is een drie-eenheid. De dataman zit daar vaak ook nog bij. Als rijder is Zonta de afgelopen twee jaar enorm gegroeid, hij weet echt wel hoe een motorfiets werkt en wat hij moet doen om zo’n machine de bocht in te krijgen. Hoe snel hij Moto2 oppakt, is voor mij ook wel verbazingwekkend. Ik had verwacht dat hij nu ongeveer een seconde tot anderhalve seconde achter de laatste zou staan, maar in Portimao stond hij gewoon bij de eerste twintig. We moeten met beide benen op de grond blijven staan, dat is niet de positie waar we op dit moment thuishoren. Hij weet wel dat die jongens niet heel veel sneller zijn. Dat we straks op circuits komen waar hij nog nooit is geweest, dat is meer het probleem. Hij weet dat hij rijtechnisch een groot talent is en daar kan hij veel mee compenseren. Het is geen Pedro [Acosta] maar hij heeft zeker een uitzonderlijk talent. Daar zijn er ook geen vier of vijf van.”

Zie je ook dat hij als karakter veranderd is nu hij ineens een gigantische stap gezet heeft? Dat er ineens veel meer aandacht is voor hem?

“Nee, hij blijft wel redelijk nuchter. Hij weet dat het erbij hoort. Met de Red Bull Rookies Cup was de media ook een verplichting, dus hij is eraan gewend. Hij spreekt bijna beter Engels dan Nederlands, zou ik zeggen. Hij pakt dat heel makkelijk op en is gewend om in een Grand Prix-omgeving te werken. Een Marc Marquez of een Valentino Rossi, daar heeft hij wel mee op de foto gestaan, maar nu is hij gewoon een van de coureurs. Ze maken praatjes met elkaar en vechten het uit op de baan. Hij is voor een 16-jarige heel volwassen.”

Het seizoen begint voor Zonta op allerlei onbekende circuits. Wat zijn je verwachtingen en doelen voor die eerste races?

“Het is in de eerste wedstrijden vooral zaak om te finishen, hoe moeilijk dat ook al zal zijn. Niet alles riskeren in het begin en direct onderuit te gaan, het is zaak om te blijven zitten. Het zou mooi zijn om de achterhoede bij te kunnen blijven, vechten om mee te doen. Het probleem is dat we de circuits nog niet kennen, 95 procent van de rijders heeft al in Qatar gereden. Er zijn heel veel ervaren jongens, Zonta is pas 16 en komt voor het eerst op dat soort banen. Dat kan wel heftig worden. De moeilijkste Grand Prix in het begin van het seizoen wordt Amerika. COTA is een hele heftige baan, heel zwaar. Het kan ook zijn dat hij daar de wedstrijd niet kan volhouden. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Klinkt heel lullig, maar je moet geen domme dingen doen. Qatar gaat zeker nog wel goed, dat is een vloeiende baan. Laat hem daar zijn ding maar doen.”

Aanstaande vrijdag beginnen de trainingen voor de eerste Moto2-race van het seizoen. Zondag gaat de Moto2-race om 14.20 uur Nederlandse tijd van start.

Zonta van den Goorbergh, RW Racing GP Foto: Damon Teerink