Het is begin december als we Bendsneyder voor het traditionele eindejaarsinterview spreken. Deze keer niet bij de Erasmusbrug in Rotterdam, maar gewoon vanuit huis. Hij geniet van een welverdiende vakantie na een bijzonder hectisch seizoen met vijftien races in achttien weken. Het was een kort maar intensief seizoen waarin, zo eerlijk is de 21-jarige coureur zelf ook, weinig lukte. Aan het eind van het seizoen komt het nog enigszins goed met drie puntenfinishes op rij, die met de kennis van nu doorslaggevend blijken. Dat de samenwerking met RW Racing in 2021 niet doorgaat is dan al duidelijk, maar toch trekt de coureur de deur met een goed gevoel achter zich dicht.

Het coronavirus heeft grote invloed op het seizoen van Bendsneyder en RW Racing. De ontwikkeling van de motorfiets staat daardoor stil en dat is een flink nadeel voor een jong project als NTS. Niet in de laatste plaats omdat er nogal wat op de plank ligt. Ondanks dat Bendsneyder in Qatar met een basispakket moet rijden, begint het daar heel goed: “In Qatar reden we een mooi weekend, een goede kwalificatie en een goede wedstrijd. Dan krijg je stiekem her en der al wel wat te horen over corona en in principe hadden wij er toen als Nederlanders nog geen last van, maar de Italianen bijvoorbeeld wel. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we wisten niet dat we drie tot vier maanden stil zouden staan. In de periode dat er niks was ben ik m’n oom gaan helpen op het park, die heeft een restaurant. Ik heb eigenlijk niets meer gedaan met het racen, we konden met de motor ook gewoon niks doen.”

‘Ik denk dat we dit seizoen een serieuze fout gemaakt hebben’

Het momentum van Qatar is verdwenen als het seizoen in de zomer hervat wordt op het Circuito de Jerez. “In Jerez was het na een lange tijd wel even weer wennen. We hebben toen ook gelijk een andere voorband gehad, dat maakte mijn gevoel niet beter. Eigenlijk zijn er toen heel veel weekenden geweest waarin ik heel veel moeite had.” Gevraagd waarom de voorband zo’n invloed had, vervolgt hij: “Het voelde gewoon anders aan, die gaf mij minder gevoel aan de voorkant. Dat is eigenlijk het ergste wat je als coureur kunt hebben. Als je weinig vertrouwen aan de achterkant hebt, kun je dat nog wel managen. Maar de voorkant moet je echt vertrouwen, dat was er gewoon niet.” Een andere factor is dat Bendsneyder er binnen RW Racing alleen voor staat. In zijn eerste jaar was Steven Odendaal zijn teamgenoot, maar de Zuid-Afrikaan haalde het Moto2-niveau niet. Jesko Raffin moet dat wel kunnen, maar hij wordt tijdens de zomer getroffen door een mysterieuze ziekte en kan niet racen. Verschillende coureurs vallen in voor Raffin, maar daar schiet het team structureel niets mee op. Om de problemen van Bendsneyder op te lossen, wordt er hard gewerkt. Echt ontwikkelen is niet mogelijk, maar er kan genoeg gewerkt worden aan de afstelling. Maar ook dat heeft een keerzijde: “Er waren binnen het team veel mensen die dingen wilden proberen. Van het chassis tot de schokbrekerman, iedereen wilde van alles proberen. Ik denk dat we daar wel serieus een fout gemaakt hebben om te veel dingen te proberen.”

Bendsneyder raakt het goede gevoel kwijt en dat blijft ook lange tijd zo. Intussen lopen de frustraties steeds verder op. In het tweede weekend in Misano (GP van Emilia-Romagna) gaat Bendsneyder met zijn crew-chief zitten en worden er afspraken gemaakt: “We spraken af dat we ons eigen ding zouden doen. Natuurlijk luisterden we nog naar andere mensen, maar het was wel zaak dat we ons eigen plan zouden trekken. Vanaf dat moment hebben we elk weekend een paar klikjes gedaan en verder gewoon de focus gelegd op het rijden, de data analyseren en kleine stapjes maken. Dat heeft ons uiteindelijk verder gebracht.” Ook het unieke wedstrijdprogramma speelde een rol: “Het werd aanvankelijk ook lastiger omdat we steeds twee keer op hetzelfde circuit reden. Normaal wissel je van circuit en dat is eigenlijk een resetknop. Dit jaar reden we back-to-backs op hetzelfde circuit en dan weet je gewoon dat het lastig gaat worden. Het is mentaal heel lastig, maar ik denk dat ik wel heb laten zien dat ik nooit heb opgegeven en dat het, ook al leek het dat het niets meer werd, toch nog wel een mooie afsluiting was.”

‘Ben als persoon sterker geworden’

Tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen klopt alles, maar toch zit een verlenging van de samenwerking met RW er niet in. “We hebben samen besloten om niet verder te gaan”, verklaart hij. “Ik heb het redelijk vroeg aangegeven, ik wil Moto2 rijden om stappen vooruit te maken. Dat gevoel had ik daar niet meer en dat heb ik ook uitgesproken. Dus we hebben in goed overleg besloten om onze eigen weg te gaan. Ik denk dat het gewoon goed is. Ik ben ze heel dankbaar voor die twee jaar, maar ik denk dat het goed is om los van elkaar door te gaan.” Teammanager Janssen zei in gesprek met deze website dat hij de carrière van Bendsneyder niet in de weg wilde staan. “Dat is een groot woord, maar laten we het eerlijk houden”, reageerde hij. “Het waren twee hele zware jaren en die heb ik mooi af kunnen sluiten, maar afgezien daarvan was het heel zwaar. Het heeft me als persoon sterker gemaakt, dat weet ik 100 procent zeker. Het waren gewoon geen makkelijke jaren. Er was heel veel onrust, of het nu om een teamgenoot, de crew-chief of de monteurs ging. Dat weten we allemaal. Als Nederlands team en als Nederlandse rijder, dat je altijd in de spotlights staat. Er was heel veel onrust binnen het team, maar ik heb zelf als persoon laten zien dat ik nooit zal opgeven en dat ik alles eruit zou halen. Daarom ben ik ook echt blij dat ik het zo af kon sluiten.”

De laatste drie wedstrijden reed Bendsneyder zich goed in de kijker en hij voelde dat er bij sommige teams toch wel wat borrelde. Hoewel de ambitie er wel is om terug naar de GP-paddock te gaan, begrijpt Bendsneyder dat het op basis van de prestaties in het voorbije seizoen lastig is. “In de eerste helft van het seizoen ging het niet, ik heb heel weinig laten zien. Dan is het lastig om aan te kloppen, op dat moment waren er geen teams.”

Herkansing in Moto2: "Dit is niet zomaar een kans, dit is dé kans"

En dan spoelen we vooruit naar woensdag 23 december. Er rolt een persbericht binnen van het Pertamina Mandalika SAG Team, een formatie die uitkomt in de Moto2-klasse. Bendsneyder gaat voor dat team rijden. En dat terwijl er al een handtekening gezet was onder een contract waarmee de coureur in dienst van EAB Racing in actie zou komen in het WK Supersport. “Ik vind het sneu voor Ferry [Schoenmakers van EAB Racing]”, zegt Bendsneyder over de ontwikkelingen in de laatste weken. “Ik had mezelf helemaal gericht op het WK Supersport, we waren al flink bezig met de voorbereiding. Dan baal je wel om dit nieuws te brengen, maar hij snapt ook dat ik deze kans niet kan laten liggen. Het is fijn dat we als vrienden uit elkaar zijn gegaan.”

Gevraagd hoe deze deal tot stand is gekomen, legt Bendsneyder uit dat zijn grootouders een ‘grote’ rol gespeeld hebben: “Er zijn meerdere partijen aan dit team verbonden. Het SAG-team (Stop And Go) bestaat al een paar jaar. De afgelopen jaren hadden ze een sponsor uit Maleisië en daardoor reed Kasma Daniel daar ook. Ze hadden Tom Lüthi al getekend voor volgend jaar, maar de plannen met de hoofdsponsor zijn gewijzigd. Er is een Indonesische partij bijgekomen. Het team wilde mij eerder al heel graag, maar het ging gewoon niet omdat Kasma daar nog zou rijden. Er was gewoon geen plek, maar toen de andere sponsor erbij kwam wilden ze mij toch wel graag halen. Het helpt mee dat mijn grootouders geboren zijn in Indonesië, de connectie is er wat dat betreft. De deuren gingen daar open. Dat was heel mooi.”

Bendsneyder heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract met een optie voor nog een seizoen. Remy Gardner reed (en won) afgelopen seizoen op een 2019-fiets van Kalex, maar Bendsneyder krijgt komend seizoen de beschikking over het nieuwste materiaal: “We rijden met de 2021-fiets, die is hetzelfde als de 2020-fiets. Er mag niets veranderd worden [vanwege de ontwikkelingsstop], maar we krijgen wel de nieuwste motoren. Dat is heel mooi. Het team heeft een doel en dat is zo hoog mogelijk eindigen. Met Lüthi hebben ze een hele goede coureur en ik ben er blij mee dat ik naast hem mag rijden. Ik kan veel leren, ik heb ‘m al eens verslagen. Dat is dus mogelijk. Hij rijdt al zolang Moto2 en dan kan ik de data kijken en dat heb ik de afgelopen jaren eigenlijk niet gehad.”

Dit verhaal is stof voor een goed boek. Een seizoen waarin alles in duigen lijkt te vallen brengt Bendsneyder uiteindelijk toch nog de kans waar hij al jaren voor werkt: “Ik was er ook een beetje van in shock. Mijn focus lag volledig op het WK Supersport met EAB, uiteindelijk komt deze kans op je pad. Het is niet zomaar een kans, dit is dé kans. Daarnaast is er de connectie met mijn opa en oma, die beiden vloeiend Indonesisch spreken. Het is alsof het zo heeft moeten lopen.”