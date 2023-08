Herstelde Bendsneyder keert terug bij SAG Team tijdens Britse GP

Het zesde Moto2-seizoen van Bo Bendsneyder verloopt vooralsnog met pieken en dalen. Het absolute hoogtepunt van de eerste fase van zijn jaar is de derde plek in de Verenigde Staten, zijn eerste podiumplaats als Moto2-coureur. Verder heeft de Rotterdammer echter alleen in Italië punten gescoord met een veertiende stek. In Duitsland kreeg Bendsneyder vervolgens geen echte kans om voor punten te vechten, doordat hij in de eerste bocht van de race al onderuit werd gereden door Jeremy Alcoba. Bij de landing kwam hij ongelukkig terecht en brak zijn sleutelbeen, waaraan hij tussen de Duitse en Nederlandse GP geopereerd werd.

De doktoren gaven Bendsneyder echter geen groen licht om in Assen aan de start te verschijnen, waardoor de Nederlander zijn thuisrace moest laten schieten. Meteen daarna volgde een zomerstop van zo'n zes weken, die hem voldoende tijd gaven om de batterijen op te laden en te herstellen van zijn blessure. Met succes, want in de aanloop naar de Moto2-race in Silverstone is Bendsneyder wél fit verklaard en dus verschijnt hij dit weekend gewoon aan de start van de Britse Grand Prix, waarmee de tweede helft van het seizoen wordt afgetrapt.

Het circuit van Silverstone is voor Bendsneyder absoluut geen onbekende en bovendien een plek waar hij diverse malen punten heeft gescoord. Als Moto2-coureur deed hij dat in 2021 en 2022 met respectievelijk een vijftiende en een tiende plaats. In de Moto3 deed de Nederlander het nog beter, want in zijn debuutseizoen in 2016 pakte hij op het Britse circuit zijn eerste podium in het wereldkampioenschap door derde te worden.