Hattrick Aldeguer met knappe Moto2-zege in Qatar, Nederlanders buiten punten

Na de beslissing in de titelstrijd van de Moto3 verschenen de Moto2-rijders op het asfalt van het Losail International Circuit voor hun voorlaatste race van 2023. Joe Roberts verzekerde zich zaterdag van de pole-position in Qatar, terwijl Celestino Vietti en Aron Canet hem vergezelden op de eerste startrij. Wereldkampioen Pedro Acosta pakte de zevende startplek en stond daarmee ruim voor Zonta van den Goorbergh, die op P14 de beste Nederlander was. Landgenoot Bo Bendsneyder moest de race over achttien ronden vanaf de 25ste positie aanvangen.

Iets na 16.15 uur Nederlandse tijd doofden de startlichten in Losail met een uitstekende start voor Roberts, die als leider door de eerste bocht ging. Vietti behield aanvankelijk de tweede stek, terwijl Fermin Aldeguer de derde positie even overnam van Canet. Acosta kwam intussen in het gedrang te zitten en viel helemaal terug naar P14, terwijl ook Van den Goorbergh en Bendsneyder wat terrein verloren. Canet voelde zich in de openingsfase duidelijk op zijn gemak. Halverwege de eerste ronde verschalkte hij Aldeguer weer om de derde stek over te nemen, waarna in de laatste bocht ook Vietti eraan moest geloven. In de tweede ronde volgde in bocht 10 zelfs een succesvolle aanval op Roberts, waardoor de Pons-rijder de leiding in handen nam. Jake Dixon nam intussen de derde plek over van Vietti, terwijl Aldeguer zichzelf overwerk bezorgde door wijd te gaan in de eerste bocht en terug te vallen naar de negende positie.

Daar waar Canet een opmars kende in de openingsfase, stond Vietti juist in de achteruit. De Italiaan, vorig jaar nog winnaar in Qatar, werd al snel ook ingehaald door de goed gestarte Tony Arbolino en Aldeguer. De Spanjaard van SpeedUp was in de vierde ronde langs Ai Ogura gegaan voor P7, waarna hij Vietti de zesde plek ontfutselde in de vijfde ronde. Dat was ook het moment dat de eerste uitvaller van de race werd genoteerd met de crash van Sean Dylan Kelly. Het weerhield Aldeguer niet van het voortzetten van zijn opmars. In de zesde ronde nam hij de vijfde positie over van Arbolino, waarna Manuel Gonzalez er een ronde later aan moest geloven in gevecht om P4. Dixon zette in de achtste ronde vervolgens met succes de aanval in op Roberts, al moesten beide rijders later in de ronde toezien dat Aldeguer voorbijkwam. Lukas Tulovic maakte dat niet meer mee, want hij crashte op dat moment uit de race.

Aldeguer bekroont comeback, prachtige duels om P2 en P4

Bij aanvang van de negende ronde reed Canet nog altijd aan de leiding, maar lang kon hij daar niet meer van genieten. In bocht vier zette Aldeguer zijn Boscoscuro naast de Kalex van zijn landgenoot om de leiding over te nemen. Met de snelste ronde van de race zette hij de concurrentie vervolgens meteen op een kleine achterstand. Voor Roberts begon intussen een lastige fase van de race, waarin hij in rap tempo terugzakte naar de tiende positie. Daarmee reed hij nog altijd ruim voor Van den Goorbergh en Bendsneyder, die halverwege de race op de zeventiende en 22ste positie reden.

Terwijl Aldeguer in rap tempo een gat van zo'n twee seconden bij elkaar reed, baande Gonzalez zich ook een weg naar voren. Eerst moest Dixon er al aan geloven in het gevecht om de derde plek, waarna hij in de veertiende ronde in de eerste bocht ook langs Canet ging voor de tweede positie. De Spanjaard van Yamaha VR46 noteerde meteen ook de snelste ronde van de race, terwijl teamgenoot Kohta Nozane de derde uitvaller van de race werd door onderuit te gaan in bocht 4. Vooraan antwoordde Aldeguer in de daaropvolgende ronde door hetzelfde tempo te rijden als Gonzalez, waardoor het gat stabiliseerde op twee seconden.

Het verschil schommelde in de laatste drie ronden nog een beetje, maar de leidende positie van Aldeguer kwam niet meer in gevaar. Hij boekte zodoende in Qatar zijn derde Moto2-zege op rij, op een kleine twee tellen gevolgd door de sterke Gonzalez. Canet ging er in de slotronde nog wel even voorbij, maar moest uiteindelijk op 0.009 seconde genoegen nemen met de derde positie. Dixon en Ogura leverden eveneens een prachtig duel om de vierde positie, dat op start-finish werd gewonnen door laatstgenoemde. Vietti stelde in de slotronde de zesde plek veilig, voor Somkiat Chantra en Acosta op een vrij kleurloze P8. Lopez en Arbolino voltooiden de top-tien, terwijl Roberts, Sam Lowes, Marcos Ramirez, Darryn Binder en Jeremy Alcoba de laatste punten pakten. Van den Goorbergh moest het doen met de negentiende positie, Bendsneyder kwam als 22ste over de finish in Qatar.

De Moto2-rijders reizen na het raceweekend in Qatar meteen door naar Valencia, waar komend weekend de laatste Grand Prix van 2023 wordt verreden.

