Syahrin komt zonder zware verwondingen uit Moto2-crash

De Moto2-race in Spielberg moest in de derde ronde onderbroken worden nadat Enea Bastianini met een highsider van zijn machine geslingerd werd. De coureur, op dat moment WK-leider, kon zichzelf snel in veiligheid brengen, maar zijn Kalex-machine bleef op de baan liggen. De eerste rijders konden de machine nog ontwijken, maar voormalig MotoGP-rijder Syahrin had geen schijn van kans. Hij zag de motor te laat en reed op volle snelheid tegen de gestrande machine aan. De Maleisiër vloog door de lucht en kwam op de baan terecht, gelukkig werd hij niet geraakt door andere rijders.

De hulpdiensten bekommerden zich direct nadat de rode vlag getoond werd om Syahrin, die niet veel later naar het medisch centrum op het circuit gebracht werd. Daar werden geen grote verwondingen geconstateerd. In het communiqué van zijn team verklaarde hij: "Ik voel me goed, ik ben blij dat ik niets gebroken heb bij de crash. Het was een nare val. Ik voel mijn in mijn benen en bij mijn lies. Het voelt alsof er iets gebroken is, maar de artsen hebben bevestigd dat er geen breuken zijn. Ik ga proberen om te herstellen zodat ik volgende week hopelijk weer kan racen."

Op wat kneuzingen en blauwe plekken na is de coureur dus aardig uit het incident gekomen. Ook is hij gedurende de crash en de tijd daarna zijn bewustzijn niet verloren, verklaarde teambaas Jorge Martinez. "Het was een hele nare crash. Ik ben met hem in het medisch centrum van het circuit geweest en de artsen hebben me direct verzekerd dat hij steeds bij bewustzijn was, hij heeft geen impact op z'n hoofd gehad. Daarna hebben ze hem onderzocht om uit te sluiten dat er breuken waren. Hij is nog naar het ziekenhuis geweest, maar we zijn blij te kunnen melden dat hij ongedeerd is na de crash."

De Moto2-race in Oostenrijk werd gewonnen door Jorge Martin.