Gok op slicks bezorgt Van den Goorbergh beste resultaat in Moto2

Een zesde plek in de Grand Prix van India in 2023, dat was voor de Japanse Grand Prix het beste resultaat van Zonta van den Goorbergh als Moto2-rijder. Op Mobility Resort Motegi bracht hij daar verandering in. Onder lastige omstandigheden kwam de rijder van RW Racing GP keurig als vijfde over de finish. Een dag eerder had hij in de kwalificatie al zijn beste resultaat tot dusver genoteerd door de tweede startpositie te veroveren. "Ik ben heel blij met dit resultaat", liet Van den Goorbergh na afloop van het treffen in Japan dan ook optekenen.

Een makkelijke race was het niet. Bij de eerste start verloor Van den Goorbergh veel terrein na een tik van Izan Guevara, maar hij had geluk dat de race nog in de openingsronde werd gestopt vanwege regenval. Daarna volgde een herstart voor een race over twaalf ronden, die de meeste rijders aanvingen op regenbanden. Van den Goorbergh was echter een van de zes rijders die voor slicks koos. Een riskante keuze, maar wel eentje die zich al snel uitbetaalde op de opdrogende baan. Eerst viel hij terug naar de 22ste positie, om daarna snel weer naar voren te komen. "We hebben de juiste keuze gemaakt voor slicks en dat was zeker een risico. We hadden niets te verliezen dus ik ben erg blij dat het zo heeft uitgepakt."

"Ik begon relatief rustig en heb gedurende de race zelf niet zoveel risico’s genomen, omdat ik dacht dat alleen Ogura en ik op slicks stonden. Dat bleek dus toch niet zo te zijn waardoor ik iets aanvallender begon te rijden", vervolgde Van den Goorbergh, die aan het einde geen risico wilde nemen in de strijd om de laatste podiumplaats. "Met vier ronden te gaan zat ik nog aan de staart van het groepje dat streed voor het podium, maar ik wilde het niet riskeren gezien de mindere resultaten van de afgelopen periode. Uiteindelijk was de vijfde plaats het maximale resultaat en daar kunnen we heel blij mee zijn. Ik wil het team bedanken voor hun harde werk in de afgelopen tijd, we hebben niet de makkelijkste weekenden achter elkaar gehad."

Met zijn vijfde plek in Motegi scoorde Van den Goorbergh voor het eerst sinds de GP van Aragón punten. Hij heeft inmiddels 31 punten verzameld, wat goed is voor de gedeelde 21ste plaats in het kampioenschap. Die plek deelt hij met teamgenoot Barry Baltus, die niet scoorde in Japan.