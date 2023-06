Geopereerde Bendsneyder wil starten in Assen: "Ga er alles aan doen"

Tijdens de zevende ronde van het Moto2-seizoen 2023 in Duitsland mocht Bo Bendsneyder vanaf de vijftiende positie aan de race beginnen. De racevreugde was echter van zeer korte duur, want al in de eerste bocht kwam de wedstrijd van de SAG Racing Team-coureur al ten einde. Jeremy Alcoba zette zijn Kalex richting de eerste bocht op nogal enthousiaste wijze naast de motor van Bendsneyder, die door de Spanjaard geraakt werd en vervolgens stuurloos tegen Darryn Binder reed. De Rotterdammer werd daardoor van zijn motor geworpen en kwam daarna met een lelijke klap tegen het asfalt, terwijl ook de race van Binder nog voor die goed en wel begonnen was ten einde kwam.

Na de crash bleef Bendsneyder even in de grindbak liggen, waarbij met name zijn rechter schouder voor problemen leek te zorgen. Hij meldde zich vervolgens in het medisch centrum op de Sachsenring, waar de doktoren hem onderzochten en een gebroken sleutelbeen vaststelden. Daarmee leek deelname aan zijn thuisrace, de TT van Assen, een utopie te worden. Ook zijn Indonesische werkgever dacht er zo over, want in het persbericht na afloop van de race meldde SAG Racing Team dat Bendsneyder komend weekend niet op de motor zou stappen op het TT Circuit Assen.

Zelf heeft Bendsneyder echter andere plannen, zo heeft hij via social media laten weten. De Nederlander heeft het racen voor eigen publiek nog niet uit zijn hoofd gezet, nadat hij maandagochtend onder het mes is gegaan om de breuk in zijn sleutelbeen te stabiliseren. "Ik ga er alles aan doen om in Assen te racen", sluit hij zijn bericht af. Daarmee zet Bendsneyder de deur richting deelname aan de Moto2-race voor eigen publiek toch nog op een kier. Het lijkt echter nog altijd een race tegen de klok te worden, maar geheel onmogelijk is het niet. Zo heeft hij twee weken voor de start van het vorige Moto2-seizoen al een sleutelbeen gebroken, waarna hij toch van de partij was tijdens de seizoensopener in Qatar.