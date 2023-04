De Moto2-rijders hebben sinds dit jaar geen warm-up meer omdat in die overgebleven tijd de rijdersparade van de MotoGP-coureurs gehouden kan worden. Zonta van den Goorbergh en zijn Nederlandse collega Bo Bendsneyder begonnen daarom zonder enige voorbereiding aan de eerste regenrace van het seizoen, die overigens ook nog eens ingekort was van 21 naar 14 ronden. Het is in lijn met het beleid van de MotoGP-organisatie, waarin de opstapklassen steeds iets minder belangrijk lijken te worden. Van den Goorbergh kwam die extra rondjes aan het eind tekort om een gooi te doen naar punten. Hij werd achttiende, net voor teamgenoot Barry Baltus.

“Ik ben redelijk tevreden met de race van vandaag”, begint de jongeling uit Breda zijn verhaal na de wedstrijd. “Het tempo was in het begin van de race te langzaam en ik had geen goed gevoel met de machine. Onze race was verkort naar veertien ronden dus toen ik eenmaal het tempo gevonden had was het eigenlijk al te laat. Dat was erg jammer want ik voelde me op het einde van de race heel sterk, in de laatste ronde heb ik nog twee inhaalacties kunnen maken. Dat is zonde maar we kunnen de ervaring in de regen nu meenemen naar de volgende keer. Nu gaan we naar huis en dan zien we over twee weken hoe het gaat in de Verenigde Staten.”

Bendsneyder eindigde achter Van den Goorbergh op de 22ste plek. “Het was een natte race”, aldus Bendsneyder. “Ik maakte niet de beste start, maar ik kon wel aardig wat plekken goedmaken in de eerste ronde. Tijdens de race voelde ik me goed bij het remmen, maar in de eerste bochten was ik te langzaam en daar verloor ik veel tijd. De baan droogde later in de race op en de andere rijders konden versnellen. Dat was moeilijk, ik heb alles gegeven maar het was niet genoeg om punten te pakken. We blijven werken en zetten onze zinnen op de GP van Amerika.”

Tony Arbolino schreef de Grand Prix van Argentinië op zijn naam.