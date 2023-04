Bendsneyder vertrok van de vierde startplek op het hete Circuit of the Americas, maar viel bij de start hard terug. De Nederlander was aan het begin van ronde twee op de veertiende plek te vinden, waarmee het opnieuw een lastige race leek te worden voor de SAG Racing Team-rijder. Het werd uiteindelijk juist een bijzondere middag in Texas voor de 24-jarige Rotterdammer, die duidelijk een goed gevoel had op de motor en zich ronde na ronde een weg naar voren baande.

Bendsneyder profiteerde daarbij van enkele valpartijen en lag in de slotfase van de race op de vijfde plek. Veel meer dan dat leek er niet in te zitten, totdat een touché tussen Filip Salac en Aron Canet de weg vrijmaakte om in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn allereerste Moto2-podium op te eisen. Het was een emotionele voor de Nederlander, die in aanloop naar de race in Austin zijn grootvader verloor.

"Ik heb eerlijk gezegd weinig te zeggen", spreekt de duidelijk geëmotioneerde Bendsneyder na afloop van de race. "Mijn grootvader overleed twee dagen geleden, deze is voor hem. Het draait allemaal om hem. En deze is voor mijn familie, voor al die zware jaren. Het was een lange reis om hier te eindigen. Daarom word ik er zo emotioneel van. Ik wil mijn familie bedanken, mijn vader, mijn moeder, mijn vriendin. En mijn opa. Hij heeft me vandaag geholpen."

De derde plek was voor Bendsneyder voor het kampioenschap een belangrijke. Het zijn zijn eerste punten van het seizoen, waardoor hij naar de twaalfde plek stijgt met zestien punten achter zijn naam.