Gebroken sleutelbeen houdt Bendsneyder toch aan de kant in Assen

De deelname van Bo Bendsneyder aan zijn thuisrace, het Moto2-treffen op TT Circuit Assen, stond al op losse schroeven na zijn crash tijdens de Grand Prix van Duitsland van afgelopen weekend. De coureur van het SAG Racing Team werd op de Sachsenring door een nogal enthousiast passerende Jeremy Alcoba tegen de motor van Darryn Binder geduwd. Hij werd daarbij van zijn Kalex gelanceerd, om vervolgens vervelend op zijn rechterschouder terecht te komen. Onderzoek in het medisch centrum maakte vervolgens duidelijk dat er een breuk in zijn sleutelbeen zat.

Aanvankelijk meldde SAG Racing Team al dat Bendsneyder dit weekend in Assen niet van de partij zou zijn, maar de Nederlander wilde nog niet tot die conclusie komen. Hij ging maandag onder het mes in de hoop dat hij toch van de partij kon zijn op TT Circuit Assen. De MotoGP-doktoren hebben donderdag het laatste beetje hoop echter weggenomen door te oordelen dat Bendsneyder niet fit genoeg is om aan de start te verschijnen. Het houdt in dat de Rotterdammer zondag toeschouwer is tijdens de Moto2-race, waardoor Zonta van den Goorbergh dit weekend de enige Nederlander is die in de Moto2 voor eigen publiek racet.

De teleurstelling over het moeten missen van de TT van Assen is groot bij Bendsneyder, die het besluit van de doktoren wel respecteert en dus vroegtijdig aan de zomerstop gaat beginnen. "We hebben er alles aan gedaan. Ik ben maandag geopereerd en sindsdien heb ik hard gewerkt om terug te komen", zegt Bendsneyder. "Helaas hebben de doktoren mij geen toestemming gegeven om deel te nemen, zij maken zich zorgen dat de gevolgen veel ernstiger kunnen zijn als ik nogmaals crash. We moeten het accepteren en we gaan door."

Het Moto2-seizoen van Bendsneyder verloopt vooralsnog wisselvallig. Met een derde plek in Austin boekte hij weliswaar zijn eerste podiumplaats in de Moto2, maar verder scoorde hij alleen in Mugello punten.